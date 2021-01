Morawiecki zapowiada „nowy polski ład”. „To nasz plan na czas po pandemii”

„Nowy polski ład to nasz plan na czas po pandemii, w którym będą przedstawione przede wszystkim zamierzenia inwestycyjne i propozycje dotyczące wielu dziedzin życia społecznego i gospodarczego” – napisał premier na swoim profilu na Facebooku. Szef rządu dodał, że będzie chciał jak najlepiej zaadaptować go do rzeczywistości, w której przedsiębiorcy boją się inwestować z wielu różnych powodów m.in. dlatego, że potracili klientów czy rynki zbytu. Chciałbym, aby w to miejsce weszły inwestycje państwowe i samorządowe – zaznaczył Mateusz Morawiecki.

facebook

Kilka dni wcześniej premier tłumaczył, że do inwestycji zachęcają m.in. wielkie programy, które już się toczą. – Sądzę, że ten polski nowy ład będzie właśnie taką odpowiedzią na te bolączki, na problemy, które wraz z epidemią zawitały do naszego życia społecznego, ale także do naszych okoliczności gospodarczych, bo bardzo wielu naszych przedsiębiorców wpadło w kłopoty, w turbulencje – podkreślił szef rządu.

Kiedy poznamy szczegóły planu?

W rozmowie z rozgłośnią Siódma9 Radosław Fogiel wyjaśnił, że „projekt będzie w większości dotyczył gospodarki, ale również kwestii społecznych”. – To ma być rodzaj przejścia do następnego rozdziału, z uwzględnieniem tego wszystkiego, co wydarzyło się w przeciągu ostatniego roku – tego, jak to wpłynęło na nas jako na społeczeństwo, ale również na naszą gospodarkę. Projekt zakłada możliwość realizowania inwestycji, które pozwolą nam jak najszybciej wyjść z kryzysu – powiedział.

Pytany o to, kiedy rząd przedstawi szczegóły, odparł, że powinno się to stać w perspektywie miesiąca.

Czytaj też:

„Wirus nierówności”. Pandemiczne zarobki 10 najbogatszych wystarczyłyby na ufundowanie szczepionek