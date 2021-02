Dziwne maile od Poczty Polskiej? „Prosimy nie klikać w link”

„Prosimy nie klikać w link oraz nie otwierać załącznika” – apeluje Poczta Polska w oficjalnym komunikacie.

„Wiadomość e-mail o temacie „Brak powiadomienia o dostawie” jest rozsyłana z adresu test@a-m2.ru, w której jest zawarta informacja o niedostarczeniu przesyłki do odbiorcy oraz sposobie możliwości jej odebrania, w tym nakłonienie do kliknięcia w podejrzany link. Prosimy zwrócić uwagę na wiadomości o podobnym temacie oraz treści, zawierające podejrzany link lub załącznik. Prosimy nie klikać w link oraz nie otwierać załącznika” – pisze Poczta Polska w komunikacie.

Trzeba sprawdzać adresy. Tylko te są prawidłowe

„Przypominamy, że prawidłowy adres strony Poczty Polskiej to https://www.poczta-polska.pl oraz adres do śledzenia przesyłek to: https://emonitoring.poczta-polska.pl/" – informuje Justyna Siwek, rzeczniczka prasowa Poczty Polskiej.

„W przypadku otrzymania podejrzanych wiadomości lub w przypadku podejrzenia nieprawidłowości bądź niezgodności prosimy o zgłoszenie sprawy na policję i niezwłoczne poinformowanie nas na adres cyberbezpieczenstwo@poczta-polska.pl. Pozwoli nam to na ostrzeżenie innych użytkowników sieci” – dodaje rzeczniczka PP.

