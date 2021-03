Czy 500 plus będzie waloryzowane?

500 plus traci na wartości, o czym pisaliśmy na łamach Wprost.pl. To w związku z brakiem waloryzacji świadczenia i inflacją. Gdyby wartość nabywcza 500 plus miałaby być dziś taka sama, jak w momencie startu programu Rodzina 500 plus, wypłata na każde dziecko musiałaby wynosić o kilkadziesiąt złotych więcej (konkretnie 544 zł wg wyliczeń Instytutu Emerytalnego).

„Nie ma planów waloryzacji”

Tymczasem wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed powiedział, że „nie ma planów waloryzacji 500 plus”.

W TVN24 czytamy, że rząd „przygotowuje strategię demograficzną, a jednym z jej elementów mają być kwestie związane ze wsparciem rodzin”.

„W tegorocznym budżecie takiej możliwości nie ma. Koszt programu Rodzina 500 plus wynosi 41 miliardów złotych rocznie. To duży wysiłek dla państwa, ale to świadczenie jest bardzo ważne, bo pomaga rodzinom” – powiedział Stanisław Szwed.

„Polityka demograficzna to ogromne wyzwanie”

Polityk dodał, że rząd stoi przed „ogromnym wyzwaniem”, jakim jest polityka demograficzna, a wyzwanie to nie jest kwestią ani jednej, ani dwóch kadencji, ale kilkudziesięciu lat.

Przypomnijmy, że program Rodzina 500 plus zaczął się w Polsce 1 kwietnia 2016 roku. 500 zł przysługuje na każde dziecko, od narodzin aż do ukończenia przez nie 18. roku życia.

Czytaj też:

500 plus powinno być wyższe, ale nie jest waloryzowane