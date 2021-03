Czeskie linie lotnicze zbankrutowały. Pracę stracą wszyscy zatrudnieni

Upadłość spółki Ceske Aerolinie (CSA) ogłosił Sąd Miejski w Pradze. Powodem było zadłużenie firmy. O ogłoszenie upadłości wnioskowała sama spółka, która nie była w stanie regulować swoich zobowiązań. Długi CSA szacowane są na 70 mln euro. Linie lotnicze mają jeszcze tylko 3 samoloty, które są eksploatowane.

Zwolnienia grupowe, dotkną wszystkich

Moratorium wobec wierzycieli na spłatę długów obowiązywało od końca sierpnia 2020 r. Do końca lutego. W związku z końcem terminu moratorium CSA złożyły wniosek o restrukturyzację. Zgodnie z założeniami pracę stracą wszyscy zatrudnieni, jest ich 430. Jeśli chodzi o długi to połowa z 70 mln euro dotyczy biletów, które zostały nieopłacone lub niewykorzystane.

Rząd Czech nie ochronił linii

CSA to jedne z najstarszych linii lotniczych świata, powstały w 1923 roku. Ostatecznym powodem klęski przedsiębiorstwa była pandemia, która najpierw uziemiła samoloty, a potem zmusiła linie do anulowania wielu połączeń. W 2020 roku firma zwolniła 300 osób. Kłopoty ma również Smartwing, spółka do której należy CSA. Tę wciąż chroni moratorium zabezpieczające przed roszczeniami wierzycieli.

Czytaj też:

Kolejne linie lotnicze ogłaszają upadłość. Firma jest częścią imperium Richarda Bransona