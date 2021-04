Wykroczenia skarbowe z dużymi zmianami. Przyjęcie mandatu zapobiegnie postępowaniu sądowemu

Jeśli po 1 maja sprawca wykroczenia skarbowego przyjmie mandat, to nie będzie postępowania sądowego, przypomina MF. Zmieni się także wysokość grzywny, jaką skarbówka będzie mogła nałożyć, ta wzrośnie.

Zmiany z korzyścią dla sprawców

„W wyniku zmian więcej spraw o wykroczenia skarbowe będzie mogło być załatwione w drodze postępowania mandatowego. Załatwienie sprawy w takim trybie będzie mogło się odbyć w ramach jednorazowego kontaktu sprawcy wykroczenia skarbowego z organami państwa”, informuje MF.

Zmiany wynikają ze zmiany przepisów Kodeksu karnego skarbowego. Przedstawiciele resortu przypominają, że mandat będzie mógł zostać nałożony jedynie w przypadku braku wątpliwości co do sprawcy i wykroczenia. Jeśli sprawca mandatu nie przyjmie, sprawa trafi do sądu.

Większy mandat maksymalny

Maksymalny mandat za wykroczenie skarbowe po 1 maja będzie mógł wynieść 14 tys. zł. Te najwyższe będą nakładane na przemytników gotówki, handlarzy nielegalnymi wyrobami akcyzowymi itp.

Wysokie mandaty nie będą dotyczyć braku rozliczenia PIT-u. „Dobrowolne przyznanie się do naruszenia przepisów podatkowych np. do niezłożenia w terminie deklaracji podatkowej oraz zapłata zobowiązań podatkowych, pozwoli uniknąć konsekwencji karnych skarbowych”, przypomina MF.

