PKN Orlen chce przejąć PGNiG. Złożono wniosek do UOKiK

PKN Orlen złożył wniosek o zgodę na przejęcie PGNiG do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. „To kolejny krok, po akwizycji Energi i zgodzie Komisji Europejskiej na połączenie z Grupą LOTOS, w budowaniu jednego, silnego koncernu, o zdywersyfikowanych przychodach, który zwiększy konkurencyjność na globalnym rynku i przyspieszy zieloną transformację polskiej energetyki” – napisano w oficjalnym komunikacie.

Obajtek: Realizujemy plan budowy koncernu multienergetycznego

– Konsekwentnie realizujemy plan budowy koncernu multienergetycznego, który będzie mógł znacznie efektywniej konkurować na globalnym rynku i odpowiadać na wyzwania związane z transformacją energetyczną. Tylko silny koncern o zdywersyfikowanych przychodach zapewni kapitał na realizację ambitnych inwestycji, w tym w nisko- i zeroemisyjne źródła energii. Wzmocnią one całą Grupę ORLEN i będą stanowiły potężny impuls do transformacji oraz rozwoju polskiej gospodarki – podkreślił Daniel Obajtek.

– Aktywa przejętej już Grupy Energa oraz przejmowanego LOTOSu stanowią uzupełnienie naszej działalności, natomiast integracja z PGNiG rozszerzy łańcuch wartości koncernu o gaz ziemny. Transakcja ta jest dla nas priorytetem, a złożenie, zgodnie z zapowiedziami, wniosku do Prezesa UOKiK pokazuje, że jesteśmy zdeterminowani, by sprawnie i szybko ją sfinalizować – dodał prezes Orlenu.

Orlen przejmie PGNiG?

Przeprowadzenie procedury przejęcia PGNiG przez PKN ORLEN przed odpowiednimi organami ochrony konkurencji to jeden z elementów listu intencyjnego podpisanego 14 lipca 2020 r. pomiędzy PKN ORLEN a Skarbem Państwa. Model transakcji oraz jej harmonogram zostaną wypracowane przez zespół składający się z przedstawicieli stron tego porozumienia.

Wcześniej PKN ORLEN złożył wniosek o zgodę na przejęcie PGNiG do Komisji Europejskiej. Zadecydowała ona jednak o przeniesieniu kompetencji oceny transakcji do polskiej instytucji, uznając ze względu na jej specyfikę, za kompetentny organ do oceny skutków koncentracji na rynku krajowym.

„Prowadzone przez PKN ORLEN transakcje wpisują się w światowe trendy. Największe globalne koncerny paliwowe już dawno zbudowały zintegrowane łańcuchy wartości oparte na wydobyciu ropy naftowej i gazu, inwestycjach w nowoczesną elektroenergetykę i poszerzaniu kompetencji w sprzedaży detalicznej. Na przykład BP, Total, Shell czy Equinor zarządzają swoją organizacją właśnie w sposób segmentowy, koncentrując się przede wszystkim na dywersyfikacji źródeł przychodów. PKN ORLEN wykorzysta i wzmocni istniejący system zarządzania segmentowego do zarządzania Grupą po akwizycjach” – zaznaczono w komunikacie spółki.

