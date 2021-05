Wraca bój o ogromne pieniądze. Zyskać mają artyści, a klienci i producenci mogą stracić

Z tego tekstu dowiesz się:

Czym jest opłata reprograficzna i dlaczego na pewnym rozporządzeniu zalega kurz z czasów, gdy Leszek Miller kierował państwem z Al. Ujazdowskich;

Jaka jest sytuacja artystów w Polsce, bo wbrew obiegowej opinii, nie zarabiają kroci (chyba że śpiewają na sylwestrach), a co trzeci z nich inkasuje mniej niż minimalna krajowa;

Kim będą artyści zawodowi, po co im Polska Izba Artystów i skąd wziąć blisko 320 milionów złotych dla twórców (a nawet drugie tyle);

Czy warto naśladować niemieckie pomysły na wspieranie kultury, oraz czy i o ile przez pomysły Ministerstwa Kultury mogą wzrosnąć ceny elektroniki w kraju;

Czego według Adama Sztaby nie da się kupić ani ująć w tabelach Excela.



Podczas konwencji, na której prezentowano Polski Ład, prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział powstanie ustawy, która ma zapewnić status artysty zawodowego dla dziesiątek tysięcy twórców. Taka ustawa już powstaje, prace nad nią postępują i trwają właśnie konsultacje publiczne na jej temat, które skończą się na początku czerwca. Choć do jej uchwalenia jeszcze długa droga, ponieważ ustawa musi przejść przez Radę Ministrów, potem Sejm i Senat, a na końcu zdobyć podpis prezydenta, to budzi niebywałe emocje. Wygląda na to, że może zdominować tegoroczny, letni dyskurs w polskiej polityce.