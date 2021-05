Poszedł na wojnę z McDonald's. Domaga się 10 mld dolarów odszkodowania

Byron Allen w skardze, którą złożył do Sądu Najwyższego hrabstwa Los Angeles zarzucił właścicielom sieci restauracji, że naruszyli przepisy federalne i stanowe a przy przydzielaniu pieniędzy na reklamy posłużyli się stereotypami i niechęcią rasową, a w efekcie dyskryminacją Afroamerykanów.

W dokumencie amerykański przedsiębiorca tłumaczył, że Mcdonald's odmówił reklamowania się w Allen's Entertainment Studios Networks oraz w Weather Group. Dodał, że blisko 40 pro. klientów restauracji to osoby czarnoskóre, a mimo tego z budżetu wynoszącego 1,6 miliarda dolarów na reklamy w mediach należących do Afroamerykanów przeznaczono niecałe 5 milionów dolarów. Byron Allen domaga się wypłaty 10 miliardów dolarów odszkodowania.

Co na to McDonald's?

Po ujawnieniu skargi przedstawiciele McDonald'sa wydali komunikat, w którym zapewniono o zwiększeniu wydatków na reklamę w mediach należących do osób czarnoskórych z 2 proc. do 5 proc. Więcej środków z budżetu sieci fast-foodów ma także trafić do mediów prowadzonych przez Latynosów, osoby LGBT oraz te pochodzenia azjatycko-amerykańskiego.

