„El Pais”: John McAfee nie żyje. Popełnił samobójstwo w więziennej celi?

John McAfee to amerykański miliarder i właściciel firmy dostarczającej jeden z najbardziej popularnych programów antywirusowych. W październiku 2020 roku 75-latka zatrzymano w Hiszpanii. Został oskarżony o uchylanie się od płacenia podatków i ukrywanie dochodów w latach 2014-2018. Mówimy o 23 mln dolarów z tytułu „promowania sprzedaży pewnej liczby tokenów ICO bez ujawniania, że otrzymywał za to zapłatę”. Oskarżycielem jest amerykański Departament Sprawiedliwości.

Śledztwo przeciwko McAfee’emu prowadzi również Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Według SEC biznesmen nielegalnie promował kryptowaluty. Prokuratora zarzuca mu sprzedaż praw do biografii bez podzielenia się pieniędzmi z fiskusem.

McAffe nie żyje. Co się stało?

Biznesmen od października 2020 roku przebywał w areszcie w Barcelonie. Miał zostać ekstradowany do Stanów Zjednoczonych, z którymi Hiszpania ma umowę dotyczącą tego typu przypadków. 23 czerwca hiszpański Sąd Najwyższy orzekł, że taka ekstradycja jest możliwa i zgodna z prawem. McAfee’emu groziło po 5 lat za każdy zarzut, a więc łącznie 25 lat pozbawienia wolności, a także 100 tysięcy dolarów grzywny.

Hiszpański dziennik „El Pais” poinformował, że 75-letni biznesmen zmarł w więziennej celi. Przyczyny śmierci są na razie nieznane, jednak z nieoficjalnych ustaleń wynika, że McAfee mógł popełnić samobójstwo.

McAfee był już zatrzymywany przez policję

W latach 90. XX wieku – po opuszczeniu założonej przez siebie firmy McAfee – przedsiębiorca przeniósł się do Belize. Stamtąd wyjechał do Gwatemali. W 2012 roku McAfee został zatrzymany pod zarzutem morderstwa. Jego ofiarą miałby być biznesmen Gregory Faull, który wcześniej skarżył się policji na agresywne zachowanie informatyka. Jego ciało znaleziono wkrótce później w basenie przy domu. McAfee, za którym wydano list gończy zbiegł do Gwatemali. McAfee utrzymuje, że nie jest winny, a w morderstwo próbuje się go wrobić.

