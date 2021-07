PiS chce zmienić ustawę o RTV. Gowin: to nie było z nami konsultowane

Grupa posłów PiS złożyła w środę wieczorem projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Nowe przepisy zakładają, że nie będzie można udzielić koncesji podmiotom, które są zależne od osób spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Prawo może utrudnić zdobycie koncesji m.in. TVN24, którego właścicielem jest koncern Discovery z USA. Polska stacja jest jednak zarządzana przez spółkę Polish Television Holding BV, zarejestrowaną w Holandii.

Jarosław Gowin o nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji

O zmiany w przepisach był pytany w TOK FM Jarosław Gowin. – Ten projekt nie był z nami konsultowany, dowiedziałem się o jego istnieniu dzisiaj rano. Dopiero wtedy, gdy zapoznany się z jego szczegółami, będziemy mogli określić stanowisko Porozumienia – mówił wicepremier. Minister rozwoju, pracy i technologii zapewnił, że „trudno byłoby jego partii poprzeć rozwiązanie, które mogłoby być wykorzystane do jakiegokolwiek ograniczania pluralizmu mediów”.

Zdaniem Gowina TVN24 jest „ważnym elementem pluralizmu mediów”, co jest jednym z konstytutywnych składników „demokratycznego państwa prawa”. Polityk przekonywał, że to samo powiedziałby, jeśli sprawa dotyczyłaby np. Radia Maryja. Gowin stwierdził, że przykład nowelizacji ustawy o RTV świadczy o braku komunikacji. Zaznaczył, że jest to projekt poselski, a nie rządowy.

Zarząd spółki TVN o sprawie koncesji dla TVN24

Jeszcze przed złożeniem projektu dotyczącego nowelizacji głos w koncesji dla TVN24 zabrał zarząd TVN-u, który podkreślił, że „struktura własnościowa firmy jest zgodna z ustawą o radiofonii i telewizji”. W oświadczeniu zaznaczono, że KRRiT nie miała żadnych problemów w 2015 r., kiedy amerykański kapitał wchodził do TVN. Zarząd spółki TVN przypomniał, że do czasu wystąpienia o koncesję dla TVN24 nie było w tej sprawie żadnych problemów, a do fuzji jeszcze nie doszło.

