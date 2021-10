Jack Ma odnaleziony? Tajemnicze zaginięcie chińskiego multimilionera

Założyciel koncernu Alibaba od wielu miesięcy nie pokazywał się publicznie. Część ekspertów twierdziła, że biznesmen mógł ulec wypadkowi lub nawet umrzeć po tym, jak zdecydował się na konfrontację z Pekinem i publiczną krytykę polityki podatkowej prowadzoną przez chińskie władze.

Hiszpański dziennik „Periodico de Ibiza” opublikował zdjęcia jachtu o nazwie Zen, który należy do Jacka Ma. Statek miał się pojawić u wybrzeży Balearów, a dokładniej w okolicach Majorki. Jest to luksusowy jacht, który powstał w Holandii. Mierzy 88 metrów i może nim podróżować do 16 gości i 25 członków załogi. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że na pokładzie oprócz założyciela Alibaby pojawiło się także kilku innych przedsiębiorców z Chin. Jack Ma miał być także widziany w jednym ze sklepów w Andratx.

Jack Ma - kim jest?

Jack Ma jest założycielem chińskiego giganta e-commerce Alibaba. W 2005 r. Światowe Forum Ekonomiczne zaliczyło go do grona młodych liderów biznesu. W 2007 r. „Businessweek” przyznał mu tytuł biznesmena roku. Dwa lata później znalazł się w setce najbardziej wpływowych osób w rankingu tygodnika „Time”. Jest także pierwszym przedsiębiorcą z Chin, który pojawił się na okładce magazynu „Forbes”.

