700 tys. euro na pomoc dla migrantów na granicy. KE uruchamia procedury

Unia Europejska zapowiedziała w środę, że przekaże osobom koczującym na granicy polsko-białoruskiej pomoc humanitarną wartą 200 tys. euro. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup jedzenia i wody, koców i innych potrzebnych rzeczy. Dary trafią do potrzebujących za pośrednictwem Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. UE zabezpieczyła również dodatkowe 500 tys. euro na kolejne towary pierwszej potrzeby.

Ogłaszając pomoc, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała, że to do Aleksandra Łukaszenki należy powstrzymanie kryzysu, który jej zdaniem wywołał on celowo.

– Jesteśmy gotowi zrobić więcej. Ale białoruski reżim musi przestać wabić ludzi i narażać ich życi e – powiedziała.

Angela Merkel dwukrotnie zadzwoniła do Łukaszenki

W tym tygodniu dwukrotnie rozmowę telefoniczną z prezydentem Białorusi odbyła odchodząca kanclerz Niemiec Angela Merkel. Pierwsza rozmowa odbyła się w poniedziałek 15 listopada, a druga w środę. W oficjalnym komunikacie służb prasowych niemieckiego rządu przekazano, że „Angela Merkel podkreśliła konieczność współpracy z Komisją Europejską, a także Międzynarodową Organizacją ds. Migracji i Wysokim komisarzem Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w kwestii zapewnienia migrantom pomocy humanitarnej”.

Na kanclerz Niemiec spadła fala krytyki, również z Polski, za to, że legitymizuje białoruskiego przywódcę – od czasu sfałszowanych wyborów na Białorusi w sierpniu 2020 roku żaden zachodni przywódca nie rozmawiał z prezydentem tego kraju. Merkel nie konsultowała z nikim pomysłu nawiązania kontaktu ani tym bardziej obietnic i warunków, jakie mogły paść w jej trakcie.

W środę wieczorem rzecznik niemieckiego rządu poinformował, że Angela Merkel zadzwoniła do Mateusza Morawieckiego. Tematem rozmowy był przede wszystkim obecny kryzys migracyjny, ale politycy poruszyli też kwestię polsko-niemieckiej współpracy. Stałe Przedstawicielstwo Niemiec w UE podkreśliło z kolei, że w rozmowie skupiono się na ścisłej niemiecko-polskiej koordynacji niepokojącej sytuacji na granicy Białorusi i UE. Angela Merkel miała wyrazić pełną solidarność z Polską.

