Koniec epokowej inwestycji Buffetta. Gigant motoryzacyjny bez Berkshire

Berkshire Hathaway, holding kierowany przez Warrena Buffetta, sprzedał wszystkie akcje chińskiego producenta samochodów BYD. Tym samym zakończona została trwająca 17 lat inwestycja, której wartość wzrosła ponad 20-krotnie.

Inwestycja Buffeta

Początki sięgają 2008 roku, gdy Buffett i jego partner Charlie Munger zdecydowali się przeznaczyć 230 mln dolarów na zakup 225 mln akcji BYD. Wówczas odpowiadało to za około 10 proc. udziałów spółki. Munger już wtedy przekonywał, że choć decyzja może wydawać się kontrowersyjna, chińska firma i jej założyciel Wang Chuanfu to „cudotwórcy”. Historia pokazała, że miał rację – wartość akcji BYD wzrosła o blisko 3900%, a całkowity zysk Berkshire przekroczył 1900%.

Proces sprzedaży rozpoczął się w sierpniu 2022 roku. Do połowy 2023 roku holding zredukował swoje udziały o 76%, schodząc poniżej progu 5%. Od tego momentu, zgodnie z zasadami giełdy w Hongkongu, nie było już obowiązku raportowania transakcji. Wiadomo jednak, że na początku 2025 roku udziały Berkshire w BYD zostały całkowicie wyzerowane.

"Niezwykła firma"

Decyzja Buffetta o sprzedaży nie została szczegółowo uzasadniona. Jeszcze w 2023 roku określał BYD mianem „niezwykłej firmy” prowadzonej przez „niezwykłą osobę”, ale jednocześnie zaznaczał, że środki można lepiej wykorzystać w innych obszarach. Pewnym tropem jest wcześniejsze wycofanie się Berkshire z inwestycji w Taiwan Semiconductor o wartości 4 mld dolarów. Wówczas jako przyczynę podano ponowną ocenę ryzyka geopolitycznego związanego z napięciami na linii Chiny–Tajwan.

Na sytuację BYD nakładają się również problemy biznesowe. Po raz pierwszy od trzech i pół roku spółka odnotowała spadek kwartalnego zysku. Sprzedaż krajowa – odpowiadająca za blisko 80% wyników – spadła w sierpniu czwarty miesiąc z rzędu. Władze firmy były zmuszone obniżyć roczny cel sprzedaży o 16%, do poziomu 4,6 mln pojazdów. Dodatkowym obciążeniem jest kampania rządu Chin przeciwko wojnom cenowym na rynku motoryzacyjnym.

Choć Buffett i Munger definitywnie zakończyli swoją przygodę z akcjami BYD, prezes spółki Li Yunfei podkreślił, że pozostaje wdzięczny za 17 lat wsparcia i zaufania.

Czytaj też:

Bank pyta o twoje dochody. Zignorujesz? Zablokują konto onlineCzytaj też:

Ceny ropy szybują. Ukraina uderzyła w kluczową rafinerię w Rosji