Ceny ropy szybują. Ukraina uderzyła w kluczową rafinerię w Rosji

Na początku nowego tygodnia ceny ropy na światowych giełdach wyraźnie wzrosły. Inwestorzy śledzą sytuację związaną z handlem rosyjskim surowcem oraz konsekwencje kolejnego ataku Ukrainy na rafinerię w obwodzie leningradzkim. Dodatkowym czynnikiem są wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa, który wezwał kraje europejskie do zaostrzenia sankcji wobec Rosji.

Ceny ropy

Na nowojorskiej giełdzie NYMEX baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na październik kosztowała 63,05 dol., co oznacza wzrost o 0,57 proc. Z kolei ropa Brent na ICE w Londynie, w kontraktach na listopad, wyceniana była na 67,34 dol. za baryłkę, czyli o 0,32 proc. więcej niż w piątek.

Donald Trump ocenił, że sankcje europejskie wobec Moskwy są niewystarczające i zapowiedział, że USA nałożą własne restrykcje dopiero wtedy, gdy Europa podejmie równie zdecydowane działania. Podkreślił, że chodzi nie tylko o zakupy rosyjskiej ropy, ale także o reeksport surowca przez państwa trzecie. Analitycy wskazują, że choć większość krajów Unii Europejskiej ograniczyła import ropy z Rosji, to nadal kupują ją m.in. Węgry i Turcja.

Eskalacja konfliktu

Równolegle uwaga inwestorów skierowana jest na Bliski Wschód. Po ubiegłotygodniowym nalocie Izraela na Dohę, którego celem byli przywódcy Hamasu, władze Kataru zwołały szczyt przywódców państw arabskich i muzułmańskich. W rezolucji przygotowywanej na spotkanie ma znaleźć się krytyka Izraela za działania destabilizujące region i zagrażające procesowi pokojowemu.

Kluczowym wydarzeniem minionego weekendu był jednak atak Ukrainy na jedną z największych rosyjskich rafinerii – Kiriszynieftieorgsintez w miejscowości Kiriszy. Obiekt, położony ponad 800 km od granicy, jest drugim co do wielkości zakładem przetwarzania ropy w Rosji po rafinerii w Omsku. Przetwarza rocznie ponad 20 mln ton surowca i produkuje około 80 rodzajów paliw, w tym benzynę, olej napędowy oraz paliwo lotnicze wykorzystywane przez armię. Rafineria jest głównym dostawcą produktów naftowych dla Petersburga oraz regionów północno-zachodniej Rosji.

Atak na tak strategiczny obiekt w połączeniu z napiętą sytuacją geopolityczną spowodował wzrost cen ropy na rynkach światowych i zwiększoną niepewność co do dalszego rozwoju wydarzeń.

Czytaj też:

Donald Trump stawia ultimatum. „Europa i NATO muszą wziąć się w garść”Czytaj też:

Od 15 września zmiany na stacjach paliw. Tyle zapłacą kierowcy