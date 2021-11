GUS podał dane na temat płac i zatrudnienia w firmach. Wzrost wynagrodzeń o ponad 8 proc.

„W październiku 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw minimalnie zwiększyło się względem września br. (o 0,1 proc.), kiedy to we wrześniu br. względem sierpnia br. odnotowano jego niewielki spadek (o 0,1 proc.)” – przekazał 19 listopada Główny Urząd Statystyczny. Według danych w październiku 2021 roku w sektorze przedsiębiorstw (podmioty, w których liczba pracujących przekracza 9 osób), zatrudnionych było 6 mln 351,1 tys. osób.

W październiku 2021 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie zwiększyło się o ok. 3,9 tys. etatów.

Przeciętne zarobki w firmach. Dane GUS za październik 2021

GUS przekazał też dane na temat przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw. Oszacowano, że średnia płaca w firmach w październiku 2021 roku wyniosła 5917,15 zł (brutto).

To oznacza wzrost względem września 2021 roku o 1,3 proc., a rok do roku (w porównaniu do października 2020) – aż o 8,4 proc.

„Najwyższą płacę brutto w sektorze przedsiębiorstw odnotowano w sekcji „Informacja i komunikacja” w wysokości 10014,60 zł (wzrost o 8,4 proc. względem analogicznego okresu roku poprzedniego), zaś najniższą w sekcji „Zakwaterowanie i gastronomia” na poziomie 4163,37 zł (wzrost odpowiednio o 10,8 proc”. – opisuje GUS.

