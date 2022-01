Kryzys na granicy i białoruskie sankcje. Minister rolnictwa o embargu Mińska na polską żywność

W odwecie za wprowadzane przez Zachód sankcje Białoruś wprowadziła własne embargo na produkty pochodzące z państw UE czy USA. O tym ruchu Mińska informowano w grudniu 2021 roku, a od 1 stycznia 2022 r. zakaz importu produktów rolno-spożywczych wszedł w życie.

Jak przekazało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, białoruskim embargiem objęto:

mięso wołowe,

mięso wieprzowe,

mięso i produkty drobiowe,

podroby, tłuszcze, kiełbasy,

mięso solone, suszone i wędzone,

mączka mięsna,

mleko i produkcja mleczarska,

warzywa, owoce, orzechy,

wyroby cukiernicze, sól.

Henryk Kowalczyk o białoruskim embargu: Nie powinno trwać długo

Do tematu tych sankcji wróciła Polska Agencja Prasowa, która rozmawiała z wicepremierem i ministrem rolnictwa Henrykiem Kowalczykiem. Jak tłumaczył polityk, nie ma szczegółowych informacji o embargu. – Ale to raczej Białoruś sobie szkodzi tym embargiem i nie powinno ono trwać zbyt długo, taka jest moja opinia – ocenił Kowalczyk.

Minister wyliczał, że wymiana handlowa z Białorusią (w zakresie produktów rolno-spożywczych) wynosi około 200 mln euro, a jeżeli z Polski jest coś eksportowane, to są to głównie jabłka, dlatego to branża sadownicza odczuje najmocniej efekty tej decyzji Mińska.

Czytaj też:

Białoruś odpowiada na sankcje Unii Europejskiej. Zamyka granicę dla wielu towarów