Zamieszanie ws. sejmowych kandydatów do RPP. Rezygnacja i nagłe odwołanie głosowania

Sejm miał się dziś zająć głosowaniem w sprawie zatwierdzenia dwójki kandydatów izby na powołanie do Rady Polityki Pieniężnej. Chodzi o prof. Elżbietę Ostrowską i Wojciecha Janczyka. Sprawa jest już jednak nieaktualna, bo w ciągu doby bardzo wiele się w tej kwestii zmieniło.

Chciała przyjęcia euro. Nie jest już kandydatem do RPP

Najpierw okazało się, że prof. Elżbieta Ostrowska zrezygnowała z kandydowania do Rady Polityki Pieniężnej. Stało się to niecały tydzień po wysłuchaniu przed sejmową komisją finansów, podczas którego padły z jej ust dość niespodziewane słowa dotyczące przyjęcia euro.

– Dla mnie jest istotne, aby nasz kraj funkcjonował w Unii Europejskiej i wejście do strefy euro miałoby dużo pozytywnych rezultatów, nie tylko z punktu widzenia gospodarczego, ale także z punktu widzenia obywatela, choćby w kwestii turystyki czy kosztów transakcyjnych – odpowiedziała prof. Elżbieta Ostrowska. – Jeżeli chodzi o wejście do strefy euro – jeśli chodzi o moje zdanie: na pewno kiedyś nadejdzie taki czas. Ale czy w tym momencie, czy za rok, czy za miesiąc – nie podejmuję się udzielić takiej odpowiedzi – dodała.

Głosowanie nad kandydatami do RPP najwcześniej 8 lutego

Jednak to nie koniec zamieszania z sejmowymi kandydatami do RPP. Teraz okazuje się, że planowane na dziś głosowanie sejmowe w tej sprawie zostało odwołane. Sejm miał głosować nad przyjęciem jednego z dwóch pozostałych członków w bloku między 14.30 a 18.30. "Powołanie członka Rady Polityki Pieniężnej (druki nr 1916 i 1935) (pkt 22) – punkt nie zostanie rozpatrzony na bieżącym posiedzeniu" – czytamy w zaktualizowanym harmonogramie obrad. Kolejne posiedzenie Sejmu planowane jest na 8-9 lutego. Możliwe, że do tego czasu Sejm wskaże zastępstwo na miejsce Elżbiety Ostrowskiej.

