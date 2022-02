Komisja Europejska potrąci Polsce kolejne pieniądze z funduszy UE

Do polskiego rządu trafił drugi list od Komisji Europejskiej. Chodzi o potrącenie kar z unijnych funduszy dla Polski. Pismo dotyczy okresu od 20 września do 19 października 2021 roku. Zaledwie kilka godzin wcześniej do Warszawy skierowano dokument dotyczący pierwszego okresu kar naliczonych za Turów.

– Komisja Europejska uruchamia procedurę kompensacyjną w celu odliczenia niezapłaconej przez Polskę kary za niewyłączenie kopalni Turów z funduszy unijnych. KE po raz pierwszy używa tego narzędzia. Komisja zacznie zacznie od pobrania około 15 mln euro, ale kara przekroczyła już 60 mln – podkreślił dziennikarz Bloomberga Jorge Valero.

Oznacza to, że Polska otrzyma z unijnego budżetu o 30 mln euro mniej niż wcześniej zakładano. Do tej kwoty należy jeszcze doliczyć odsetki.

Kary za Turów, czyli 500 tys. euro dziennie

20 września 2021 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nałożył na Polskę obowiązek zapłaty 500 tys. euro kary za każdy kolejny dzień funkcjonowania kopalni Turów. Polska jednak konsekwentnie odmawiała przekazania środków do Komisji Europejskiej. Pierwsze informacje o tym, że KE będzie chciała zająć się ściągnięciem środków na własną rękę, pojawiły się już 19 stycznia. To wtedy mówiono o zablokowaniu pierwszych 15 milionów euro z funduszy celowych.

TSUE: Spór o Turów wykreślony z rejestru

Jednocześnie Ireneusz Kolowca z biura prasowego TSUE poinformował, że w następstwie ugody między Czechami i Polską sprawa dotycząca kopalni Turów została wykreślona z rejestru Trybunału Sprawiedliwości UE.

W zamian za wycofanie skargi do TSUE, Polska wypłaciła stronie czeskiej 45 milionów euro. 10 milionów euro pochodzi z budżetu Fundacji Polskiej Grupy Energetycznej, która zarządza Elektrownią Turów. 35 milionów euro to środki z budżetu państwa. Pieniądze mają zostać przeznaczone m.in. na budowanie specjalnej zapory, która zapobiega obniżania się wód gruntowych, programy ekologiczne, a także monitorowanie szkodliwości kopalni.