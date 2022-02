Świat reaguje na działania Rosji. Sankcje gospodarcze i personalne, koniec marzeń o Nord Stream 2

W odpowiedzi na poniedziałkowy dekret Władimira Putina, w którym uznał niepodległość dwóch „republik donieckich”, kolejne państwa nakładają sankcje na Rosję.

— Uznanie przez Moskwę „republik ludowych” w Donbasie jest początkiem nowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę, ale uważamy, że Rosja sięgnie znacznie dalej — powiedział we wtorek prezydent USA Joe Biden. Zadecydował o nałożeniu na Rosję sankcji, które obejmują m.in. obrót rosyjskimi obligacjami, co ma odciąć Moskwę od zagranicznego finansowania. Ograniczenia dotknęły również dwa duże rosyjskie banki: państwowy Wnieszekonombank (WEB) i wojskowy Promswiazbanku (PSB).

W środę Biden ogłosi nazwiska rosyjskich urzędników, których obejmą sankcje personalne. Biały Dom poinformował, że na liście jest szef FSB Aleksandr Bortnikow i jego syn.

Amerykańskie sankcje są krytykowane jako „mało dotkliwe” i symboliczne, ale wysocy urzędnicy zapowiadają, że Waszyngton nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Niewykluczone jest objęcie sankcjami wszystkich rosyjskich banków. W przypadku agresji na Ukrainę możliwe jest nawet odcięcie jej od systemu SWIFT.

Jednogłośna zgoda europejskich ministrów spraw zagranicznych na sankcje

Po wtorkowym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej w Paryżu szef unijnej dyplomacji Josep Borrell poinformował, że osiągnięto jednogłośne porozumienie w sprawie pakietu sankcjo wobec Rosji. Borell zapowiedział, że będą „dotkliwe”. Polegać będą na zamrożeniu aktywów i zakazie wydawania wiz 351 deputowanych rosyjskiej Dumy Państwowej, którzy głosowali za uznaniem niepodległości samozwańczych Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej.

Ponadto ograniczenia dotkną 27 osób i podmiotów „podważających i zagrażających integralności terytorialnej, suwerenności i niepodległości Ukrainy” – dodał Borell. Powiedział też, że UE nałoży sankcje w koordynacji z partnerami: USA, Wielką Brytanią i Kanadą.

Koniec rosyjskich planów wobec Nord Stream 2

Szef niemieckiego rządu Olaf Scholz powiedział, że uznanie przez Rosję niepodległości Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej jest niezgodne z prawem międzynarodowym i zagraża suwerenności Ukrainy i nie można tego tolerować.

– Gdyby wszyscy w Europie zaczęli kartkować atlasy historii, w których granice (państw) znajdowały się w innych miejscach, to żylibyśmy w bardzo niespokojnych czasach – powiedział Scholz.

We wtorek ogłosił wstrzymanie zatwierdzenia gazociągu Nord Stream 2, który jest ukończony i mógłby dostarczać gaz, ale potrzebna jest do tego proces certyfikacji. Wstrzymanie procedur to potężny cios dla Rosji, która wyłożyła ogromne pieniądze na zbudowanie gazociągu i miała względem niego duże oczekiwania. W sprawie gazociągu Niemcy rozmawiali z przedstawicielami administracji amerykańskiego prezydenta. Joe Biden również nie widzi aktualnie możliwości uruchomienia gazociągu, więc jego przyszłość jest niepewna.

Kanada: „to dalsza inwazja na suwerenny kraj”

W ramach pierwszego pakietu sankcji Kanada wprowadziła zakaz jakichkolwiek finansowych relacji z dwiema donbaskimi republikami. Zakazała także nabywania przez Kanadyjczyków rosyjskich rządowych papierów wartościowych oraz wprowadziła ograniczenia dla banków państwowych lub działających ze wsparciem państwa.

– Nie należy mieć złudzeń, to jest dalsza inwazja na suwerenny kraj i jest to całkowicie nie do przyjęcia – powiedział na konferencji prasowej premier JustinTrudeau.

Szef kanadyjskiego rządu powiedział, że sankcje będą obowiązywać do czasu, aż przywrócona zostanie integralność terytorialna Ukrainy. Dodał, że jest to tylko pierwsza część sankcji.

Australia i Japonia uderzą w rosyjskich urzędników i polityków

Australia zapowiedziała niezwłoczne objęcie sankcjami przedstawicieli rosyjskich elit, które są odpowiedzialne za działania tego kraju wobec Ukrainy. – Australijczycy zawsze przeciwstawiają się tyranom i będziemy przeciwstawiać się Rosji, wraz ze wszystkimi naszymi sojusznikami – powiedział premier Scott Morrison.

Japońskie sankcje obejmą zakaz emisji rosyjskich obligacji w Japonii i zamrożenie aktywów niektórych rosyjskich urzędników. Określona zostanie grupa osób, które nie wjadą na teren Japonii.

– Działania Rosji szkodzą suwerenności Ukrainy i są sprzeczne z prawem międzynarodowym. Po raz kolejny krytykujemy te posunięcia i zdecydowanie wzywamy Rosję do powrotu do rozmów dyplomatycznych – powiedział premier Japonii Fumio Kishida.

Szczegóły dotyczące sankcji zostaną dopracowane i ogłoszone w najbliższych dniach.

