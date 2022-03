Polska bez rosyjskich paliw? Jest sposób, żeby uniknąć kosztów

– Rosja to jeden z największych globalnych producentów ropy, gazu i węgla na świecie. W praktyce istnieje możliwość wyeliminowania go ze światowych rynków do zera i zastąpienie rosyjskiej produkcji inną. Ale nie stanie się to w ciągu kilku tygodni czy nawet miesięcy. Na uruchomienie nowych złóż, uruchomienie transportów zwiększonego urobku, zmianę technicznych sposobów ich odbioru trzeba czasu. I nie jest pewne, czy poszczególne państwa mają wystarczające rezerwy paliw – mówi Bogdan Pilch, dyrektor generalny Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska.