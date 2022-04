Stało się, mamy dwucyfrową inflację. GUS podał dane za marzec

Inflacja konsumencka wyniosła 10,9 proc. w ujęciu rocznym w marcu 2022 r., według szybkiego szacunku danych, podał Główny Urząd Statystyczny. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 3,2 proc. w marcu, podał też GUS.

„Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w marcu 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 10,9 proc. (wskaźnik cen 110,9), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 3,2 proc. (wskaźnik cen 103,2)” – czytamy w komunikacie.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 9,2 proc. r/r, nośników energii - wzrosły o 23,9 proc. r/r, paliw do prywatnych środków transportu zwiększyły się o 33,5 proc. r/r, podano w komunikacie. W ujęciu miesięcznym, ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 2,2 proc. m/m, nośników energii wzrosły o 4,4 proc., natomiast paliw do prywatnych środków transportu zwiększyły się o 28 proc. m/m, podano także.

Konsensus rynkowy wyniósł 10,1 proc. r/r.

Stopy procentowe pójdą w górę

Już 6 kwietnia kolejna decyzja Rady Polityki Pieniężnej w tej sprawie. Na marcowym spotkaniu Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o szóstej z rzędu podwyżce stopy referencyjnej. Tym razem o 75 punktów bazowych, do poziomu 3,5 proc. Analitycy uważają jednak, że to nie koniec. Już 6 kwietnia, czyli na kolejnym zebraniu RPP, można się spodziewać siódmej podwyżki, która może być wyrównaniem bardzo niechlubnego rekordu. Eksperci przewidują największy jednorazowy wzrost w XXI wieku. Ostatni raz, tak duża podwyżka miała miejsce bowiem w 2000 roku. Wtedy stopa referencyjna wzrosła z 17,5 do 19 proc.