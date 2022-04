Rząd nie naprawił Polskiego Ładu. Morawiecki chce osobiście „obniżyć podatki”

Mateusz Morawiecki pojechał na Górny Śląsk, gdzie w należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej kopalni Pniówek w Pawłowicach doszło minionej nocy do dwóch wybuchów metanu. W czasie, kiedy premier był na Górnym Śląsku, Rada Ministrów miała zająć się projektem, dotyczącym zmian podatkowych, w tym najważniejszej – obniżenia podatku PIT z 17 do 12 proc. Jak wynika z informacji "Wprost", premier nakazał wstrzymanie się, bo chce osobiście uczestniczyć w przyjęciu projektu.