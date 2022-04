Rząd szykuje nowelizację budżetu. Zmiany wymuszone wojną i inflacją

Ministerstwo Finansów pracuje nad nowelizacją budżetu na 2022 rok. Informację o nadchodzących zmianach przekazał 27 kwietnia wiceminister finansów Piotr Patkowski.

– Planujemy nowelizację ustawy budżetowej na rok 2022 i myślę, że ona nie będzie jakoś zasadnicza. Chcielibyśmy ją dostosować do tych sytuacji, do tych wyzwań, które nas spotkały w pierwszym kwartale, czyli kwestie tarcz antyinflacyjnych, ale też dostosowanie do sytuacji z wojną na Ukrainie – zapowiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

Zmiana budżetu na wakacje

Wiceminister, który od wczoraj ma nową szefową, zapowiedział, że zmiany w budżecie będą raczej niewielkie. Rząd chce dostosować ustawę o finansach państwa do wyzwań, które wystąpiły w pierwszym kwartale roku. Chodzi przede wszystkim o inflację, która dobiła do poziomu 11 proc., a także wojnę na Ukrainie, które jest odczuwalna także dla polskiej gospodarki.

– Jeśli chodzi o termin, to myślę, że intensywne prace zaczniemy nad tym na początku lata, czyli pewnie to będzie końcówka czerwca, ale ostateczna decyzja należy do ministra Skuzy i pana premiera – powiedział Piotr Patkowski podczas konferencji prasowej.

Konieczna rewizja założeń budżetowych

Sejm przyjął ustawę budżetową 17 grudnia 2021 roku. Na początku lutego 2022 r. prezydent Andrzej Duda złożył pod nią podpis. Budżet na 2022 rok zakłada deficyt na poziomie 29,9 mld zł, wzrost PKB na poziomie 4,6 proc., a średnioroczną inflację na poziomie 3,3 proc. Wszystkie trzy z tych wskaźników wydają się w obecnej sytuacji nierealne.

