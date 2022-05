Kobieta nie zgłosiła przewożonych pieniędzy. Koszt podróży wzrósł o 15 tys. zł

Pakując bagaż przed podróżą lotniczą, większość z nas pamięta, że na pokład można wnieść wyłącznie płyny w przezroczystych buteleczkach o pojemności nieprzekraczającej 100 ml (w sumie nie może być ich więcej niż 1 litr), a na czas kontroli trzeba wyjąć elektroniczne przedmioty z bagażu i położyć je na specjalnej plastikowej tacy. Gorzej z przestrzeganiem zasad dotyczących zgłaszania dewiz o wartości powyżej 10 tys. euro.

Trzeba zgłosić przewóz gotówki

Przyłapani na naruszeniu prawa tłumaczą się niewiedzą i nieznajomością przepisów. Tak właśnie tłumaczyła się podróżna, która przyleciała z Kanady na Lotnisko Chopina w Warszawie. Choć miała w walizce 100 tys., dolarów kanadyjskich, które stanowią równowartość 73 tys. euro, po wyjściu z samolotu skierowała się do korytarza przeznaczonego dla pasażerów, którzy nie mają nic do oclenia. Funkcjonariusze Delegatury Urzędu Celno-Skarbowego III „Port Lotniczy" w Warszawie wytypowali ją do kontroli celno-skarbowej.

Tacy nieznający przepisów podróżni zdarzają się od czasu do czasu w różnych portach lotniczych. Przypominamy więc, że jeżeli podróżny planuje wwieźć spoza Unii Europejskiej do Polski lub wywieźć z Polski gotówkę w kwocie równej lub wyższej niż 10.000 euro (a także jej ekwiwalentu w innych walutach lub łatwo zbywalnych aktywach, np. akcje, obligacje, czeki podróżne itp.), jest zobowiązany zgłosić posiadanie tych środków organom celnym lub organom Straży Granicznej. W tym celu wypełnia się formularz zgłoszeniowy, który po sprawdzeniu i ewentualnej kontroli przywożonych środków płatniczych podlega potwierdzeniu przez te organy.

Złożenie deklaracji wizowej nie łączy się z opłatami

Ograniczenia w przewozie gotówki zostały wprowadzone po to, aby zapobiegać terroryzmowi oraz praniu brudnych pieniędzy.

Złożenie deklaracji dewizowej nie wiąże się z żadnymi opłatami, ale jej brak oznacza mandat karny za wykroczenie skarbowe. W przypadku podróżującej z Kanady kara wyniosła ponad 15 tys. złotych.

