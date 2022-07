Minister finansów o dopłatach do węgla: „Pieniądze muszą się znaleźć”

Minister finansów Magdalena Rzeczkowska była we wtorek gościem „Trójkowego Komentarza Dnia”. Zapewniała, że mimo trudnej sytuacji międzynarodowej i widma globalnej recesji, polski budżet ma się nieźle.

– Czerwcowe odczyty budżetu, mimo ryzyk, zagrożeń i inflacji, która jest spowodowana głównie wojną, są dobre. Rosną nam wpływy budżetowe, zeszły rok kończyliśmy nadgonieniem pandemii i wzrostem gospodarczym. We wszystkich podatkach wzrost dochodu jest widoczny, ale trzeba brać pod uwagę, że gospodarka zwalnia – powiedziała Rzeczkowska.

Jak mówiła minister finansów, według prognoz analityków w tym roku wzrost PKB Polski powinien zamknąć się na poziomie około 5 proc. W przyszłym będzie znacznie gorzej, na koniec 2023 roku wzrost gospodarczy może wynieść 1,5 – 1,8 proc.

Dopłaty do węgla

W poniedziałek rząd przyjął projekt ustawy o dopłatach do węgla. Jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. złotych ma pomóc gospodarstwom domowym, które używają węgla do ogrzewania i mają problem z jego zakupem z powodu wysokich cen surowca.

– Pieniądze na pomoc obywatelom, a szczególnie bezpieczeństwo energetyczne, muszą się znaleźć. Nie ma innego wyjścia, te pieniądze znajdą się w budżecie – zapewniała Magdalena Rzeczkowska. Zapytana o to, skąd w budżecie znajdą się środki na taki program, odpowiedziała, że z nadwyżki budżetowej.

Kto może liczyć na dodatek węglowy?

Dodatek węglowy przysługiwał będzie gospodarstwu domowemu, w przypadku gdy jego głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. Warunkiem koniecznym do uzyskania świadczenia jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do uruchomionej przed rokiem Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Czytaj też:

Wyższe podatki i opłaty. Największa podwyżka od 25 lat