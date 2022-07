Europa chce kupić gaz w Nigerii. Liczy na zwiększenie dostaw

Matthew Baldwin, zastępca dyrektora generalnego wydziału do spraw energii Komisji Europejskiej, odwiedził niedawno Nigerię i negocjował w sprawie zwiększenia dostaw paliwa z tego kierunku. Jak podaje agencja Reutera, bezpieczeństwo w Delcie Nigru się poprawia, dlatego już jesienią możliwe będzie ponowne uruchomienie gazociągu Trans Niger. A to pozwoliłoby na zwiększenie dostaw do Europy.

Podwojenie importu

Jak podaje Reuter's, Unia Europejska 14 proc. importowanego gazu LNG sprowadza właśnie z Nigerii. Według nigeryjskiego rządu istnieje potencjał do podwojenia tej ilości.

Na razie wydobycie nigeryjskiej ropy i gazu jest ograniczone ze względy na częste akty wandalizmu i kradzieże z rurociągów. Z tego powodu terminal Nigeria LNG Ltd na wyspie Bonny działa na 60 procent swoich możliwości. Nigeryjskie władze zapewniają jednak, że to może się niedługo zmienić.

– Jeśli uda nam się przekroczyć 80 procent, pojawi się dodatkowy gaz, dostępny do spotowych dostaw do Europy – powiedział Baldwin.

Oszczędzać gaz

Z powodu ograniczonych dostaw gazu z Rosji Europa przechodzi obecnie kryzys gazowy. Gazu na rynku jest mało, a jego ceny biją rekordy. Największy problem mają Niemcy, których sektor energetyczny w większości opiera się na błękitnym paliwie, do tej pory sprowadzanym głównie z Rosji gazociągiem Nord Stream 1.

Komisja Europejska zaprezentowała w środę plan, który ma pomóc w przezwyciężeniu kryzysu energetycznego. Zaproponowała, by kraje członkowskie dobrowolnie zobowiązały się do zmniejszenia zużycia gazu o 15 proc.

Czytaj też:

Rosja obniża stopy procentowe. Są niższe, niż przed wojną