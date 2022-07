Stopy procentowe w USA mocno w górę

Rezerwa Federalna podniosła stopy procentowe o 75 punktów bazowych. Przedział stopy funduszy federalnych podniesiono tym samym do poziomu 2,25 - 2,50 proc., czyli najwyżej od 2019 roku. Jest to ruch zgodny z konsensusem rynkowym. Warto jednak zaznaczyć, że część analityków przewidywała, że Fed może się posunąć do podwyżki o pełny punkt procentowy.

„O ruchu o 100 punktów bazowych zaczęto mówić po ostatnim odczycie inflacyjnym. CPI nieoczekiwanie wzrósł do poziomu 9,1 proc. w czerwcu. Przedstawiciele Fed w swoich ostatnich wypowiedziach nie do końca wykluczali krok o cały punk procentowych, ale wyraźnie zaznaczyli, że preferują podobną zmianę jak poprzednio. Aktualnie prawdopodobieństwo zmiany parametrów polityki monetarnej o jeden punkt procentowy wynosi zaledwie 12 proc. Rynek zakłada, że cały cykl zakończy się w okolicach poziomu 3,5 proc. a w 2023 roku Fed będzie zmuszony do pierwszych obniżek” –pisał w dzisiejszej analizie porannej Łukasz Zembik z TMS Brokers.

Najwyższa inflacja od ponad 40 lat

Rezerwa Federalna dzisiejszą decyzją kontynuuje cykl podwyżek zapoczątkowany w marcu. Pierwsze ruchy były symboliczne - tylko o 25 punktów bazowych. Gdy to nie przynosiło efektu, a inflacja ciągle rosła, przyszedł czas na ostrzejszą reakcję. Inflacja w USA w czerwcu sięgnęła 9,1 proc., czyli najwięcej od 1981 roku, czyli od 41 lat. Stanowi to problem nie tylko gospodarczy, ale także polityczny dla administracji Joe Bidena, na którego spływa fala krytyki za drożyznę. Do błędu i bagatelizowania inflacji publicznie przyznała się sekretarz skarbu USA Janet Yellen.

