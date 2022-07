Budowlańcy długo kazali na siebie czekać. W tym roku to oni mogą prosić się o zlecenia

Mimo rosnących kosztów budowy domu, w 2021 roku oddano do użytku o 18 proc. więcej budynków mieszkalnych niż w roku poprzednim. 97 proc. z nich stanowiły budynki jednorodzinne – wynika z danych GUS. Dla co trzeciego inwestora problemem było znalezienie sumiennej ekipy budowlanej. W tym roku będzie to łatwiejsze, bo buduje się zdecydowanie mniej.