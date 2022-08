Gorączka cukrowa, szok niedoboru w Europie, napięcia przed Campusem Przyszłości i raport o zdrowiu Polaków. Co jeszcze w nowym „Wprost”?

„Szok niedoboru”. Nagle kraje Zachodu stają przed problemami, które do tej pory wydawały się być cechą państw z gospodarką centralnie planowaną. Zaczyna brakować tak podstawowych produktów jak gaz, ropa, podzespoły do rowerów i samochodów, olej słonecznikowy czy paracetamol. W dodatku zapowiada się, że jesienią podobnych problemów będzie jeszcze więcej. Skąd one się biorą? Na to pytanie odpowiada w swoim tekście Agaton Koziński.

O czym jeszcze w najnowszym „Wprost”?

„Krótka wizyta i globalne konsekwencje”. Trudno o mocniejszy gest wsparcia demokracji zagrożonej przez autorytarne reżimy niż brawurowa wizyta przewodniczącej Izby Reprezentantów amerykańskiego Kongresu na Tajwanie. Może on jednak mieć poważne konsekwencje dla wojny toczącej się na Ukrainie – pisze Jakub Mielnik.

„Niedyskrecje parlamentarne”. Dlaczego Olga Semeniuk podpadła Jarosławowi Kaczyńskiemu? Z jakiego powodu działacze terenowi PiS obawiają się wizyt prezesa? Co w Zjednoczonej Prawicy można usłyszeć na temat śmierci Andrzeja Izdebskiego? Dlaczego Donald Tusk nakręcił podcast o bieganiu? O tym i innych sprawach piszą Eliza Olczyk i Joanna Miziołek.

„Młoda Platforma”. Wielkimi krokami, z pewnymi napięciami wewnętrznymi w tle, zbliża się Campus Polska. Tegoroczna edycja imprezy ma być większa i o wiele bardziej efektowna niż ta sprzed roku. Szczegóły zdradza w swoim tekście Dariusz Grzędziński.

„Pięć największych błędów PiS”. Po siedmiu latach rządów Zjednoczonej Prawicy namnożyło się błędów popełnianych przez partię władzy. Największe komunikacyjne wpadki zebrała Joanna Miziołek.

„Premier obudził się trzy tygodnie temu”. – Kanclerz Olaf Scholz niczego nie zrozumiał z kryzysu, jaki na Europę sprowadziła Angela Merkel i politycy SPD – ocenia w rozmowie z Agnieszką Szczepańską Władysław Teofil Bartoszewski, poseł PSL.

„Człowiek czy instytucja”. Z ust papieża Franciszka w Kanadzie padły ważne i potrzebne słowa, a część polskich portali prawicowych i tradycjonalistycznych ma z ich powodu używanie – pisze w felietonie Tomasz P. Terlikowski.

„Co z tym cukrem?” – Kupujemy, bo spodziewamy się, że kiedy „tamci” wykupią, to dla nas, rozsądnych, zabraknie – genezę „gorączki cukrowej” wyjaśnia w rozmowie z Krystyną Romanowską Paweł Droździak, terapeuta i psychoanalityk.

„Otyłość jako choroba”. – Nie powiesz komuś z rakiem, że się źle leczy, bo nie ma silnej woli. W stosunku do osoby chorej na otyłość wypowiada się takie słowa – zauważa w wywiadzie Wiktora Krajewskiego Justyna Mazur, popularna podcasterka.

„Milion dziś to już nie fortuna”. – Nie chcę być jak osoby, które zarobiły pieniądze na sporcie i rozbijają się po imprezach. Chciałabym robić ambitniejsze rzeczy – deklaruje przed Katarzyną Burzyńską-Sychowicz Marcin Gortat i działa.

„Węglowa zadyszka za miliardy złotych”. Podczas gdy przed sezonem grzewczym brakuje „czarnego złota”, Polska część surowca eksportuje, czekając jednocześnie na statki z importowanym paliwem. O co w tym chodzi? Odpowiedź w tekście Karoliny Bacy-Pogorzelskiej.

„Sprawa drożyzny jest skomplikowana”. Weźmy emerytów (sam nim jestem) najczęściej wymienianych jako ofiary „drożyzny”. Jeżeli bierzemy pod uwagę tylko świadczenie emerytalne, które – zdarza się – wynosi mniej niż 100 zł, to musielibyśmy uznać, że jakaś część emerytów właściwie już nie żyje – pisze w felietonie prof. Ryszard Bugaj.

„Pod rosyjską okupacją jest strasznie”. – Rosja będzie bić, zabijać i gwałcić póki nie zostanie zatrzymana. Oni są głupi, ale mocni. Ich trzeba trwale izolować – mówi Karolinie Bacy-Pogorzelskiej Serhij Hajdaj, szef administracji obwodu ługańskiego

„Czuć klimat głębokich zmian”. Liderka prawicowej partii Bracia Włosi, Giorgia Meloni może zastąpić Mario Draghiego na stanowisku premiera… I wywołać duże zmiany w całej Europie. O zbliżających się wyborach w Italii pisze Agaton Koziński.

„Jedna wyspa, dwa kraje – jedna reprezentacja”. Od stu lat wyspa jest podzielona. Republika Irlandii i Irlandia Północna mają krwawą historię i burzliwe relacje, a jednak w rugby reprezentuje je jedna drużyna. Czy może być pretekstem do zjednoczenia kraju? Sprawie kibicuje Michał Banasiak.

„Bliski koniec rządów autokraty”. Czy teraz, czy za kilka miesięcy, na pewno dojdzie do rozliczenia Łukaszenki i jego ekipy za zbrodnicze ataki systemami rakietowymi na ludność cywilną, za udział w putinowskim ludobójstwie. Ukraina ma pełne prawo do militarnej odpowiedzi Łukaszence. Felieton gen. Waldemara Skrzypczaka.

„Raport o zdrowiu Polaków”. – Niestety, w ostatnim czasie skraca się średni czas trwania życia Polaków. Jest to w dużej mierze związane z pojawieniem się negatywnych czynników, takich jak pandemia COVID-19, ale też choćby zanieczyszczenie powietrza – mówi Katarzynie Pinkosz minister zdrowia Adam Niedzielski.

„Niebezpieczne sekrety Waszyngtonu”. Minęło 60 lat od śmierci Marilyn Monroe, a mroczna tajemnica odejścia gwiazdy nie została do końca wyjaśniona. O nowej biografii, która rzuca więcej światła na zagadkę śmierci ikony, pisze Krystyna Romanowska.

„Codzienność – czas niezwykły”. Prof. Roch Sulima wydał nową książkę, dopełnienie już kultowej „Antropologii codzienności” – jak „czytać” i rozumieć to, co się dzieje w naszym otoczeniu. Zachwyca się nią krytyk Leszek Bugajski.

„Fanatyczny kult warszawskiej hekatomby”. Dekadę temu popełniłem powieść, która wpisuje się w romantyzowanie Powstania Warszawskiego. Pisałem szczerze, dziś żałuję tej książki. Nawet nie dlatego, że zawiera szkodliwe bzdury. Po prostu, jest przemądrzała i nudna. Powstanie Warszawskie było niczym więcej jak operacją wojskową, obliczoną na określone cele. Tych celów nie zrealizowano – pisze w felietonie Łukasz Orbitowski.