Gospodarka hamuje. Są najnowsze dane GUS

Według najnowszych danych GUS, PKB Polski wzrósł w drugim kwartale o 5,3 proc. rok do roku. To o cały punkt procentowy mniej, niż spodziewali się eksperci. Konsensus rynkowy wynosił 6,3 proc.

Wyrównany sezonowo (z uwzględnieniem m.in. różnicy w liczbie dni roboczych) PKB spadł o 2,3 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem, a rok do roku wzrósł o 4,5 proc.

Gwałtowne hamowanie

W ciągu kwartału wzrost PKB spadł z poziomu 8,5 proc. do 5,3 proc. Co prawda na razie znamy tylko wstępny szacunek, ale już widać, że polska gospodarka znacząco wyhamowała.

„To potężne tąpnięcie w ujęciu odsezonowanym: -2,3 proc. kw/kw. To z kolei znaczy, że strumień PKB w tym roku niemal stoi” - piszą na Twitterze analitycy mBanku.

„Pomijając jednorazowe zdarzenia (COVID i prawdopodobnie figiel odsezonowania w 1996 q4) to był najgorszy kwartał w historii szeregu polskiego PKB” - dodają analitycy banku Pekao S.A.

Kolejne niepokojące dane

Spadająca dynamika PKB to sygnał, że Polsce może grozić recesja. Co więcej, przy bardzo niskim wzroście gospodarczym wciąż mamy bardzo wysoką inflację. Jeśli taki stan rzeczy się utrzyma, grozi nam stagflacja, która jest bardzo niekorzystnym zjawiskiem.

Według danych S&P Global indeks PMI dla polskiego sektora przemysłowego wyniósł w lipcu 42,1 punktu, co stanowi kolejny spadek. W czerwcu było to 44,4 pkt, co i tak oznaczało już wyraźne spowolnienie. Eksperci przypominają, że jest to najniższy wynik od maja 2020 roku, czyli momentu, gdy przemysł zmagał się ze szczytem pandemii koronawirusa.

„W lipcu warunki gospodarcze w polskim sektorze wytwórczym znacznie się pogorszyły. Wysoka inflacja oraz popyt osłabiony przez niepewny klimat gospodarczy wywołały gwałtowny spadek produkcji i nowych zamówień. Firmy ograniczyły też liczbę pracowników drugi miesiąc z rzędu, a optymizm biznesowy polskich producentów był najmniejszy od kwietnia 2020” – napisano w komunikacie S&P Global.

