Pomoc dla Ukrainy. USA przekażą 3 mld dolarów

Jak podaje agencja AP, w środę nowy pakiet pomocy dla Ukrainy ma zostać oficjalnie ogłoszony. To data symboliczna – Ukraina obchodzi tego dnia święto niepodległości. 24 sierpnia minie też równo pół roku od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji.

Kolejny pakiet pomocy ma wynieść 3 miliardy dolarów. Za te pieniądze Ukraina będzie mogła wyposażyć i wyszkolić wojsko. Pieniądze sfinansują kontrakty na drony, broń i inny sprzęt, który pomoże zwiększyć potencjał militarny na wiele lat.

Więcej pieniędzy dla Ukrainy

W przeciwieństwie do większości poprzednich pakietów nowe finansowanie ma na celu w dużej mierze pomóc Ukrainie w zabezpieczeniu jej średnio- i długoterminowej pozycji obronnej. Wcześniejsze dostawy, z których większość odbywała się na mocy Presidential Drawdown Authority, skupiały się na pilniejszych potrzebach Ukrainy w zakresie broni i amunicji oraz obejmowały materiały, które Pentagon już ma na stanie, a które można wysłać w krótkim czasie.

Oprócz zapewnienia długoterminowej pomocy, którą Ukraina może wykorzystać na potencjalne przyszłe potrzeby obronne, nowy pakiet ma na celu zapewnienie ukraińskich urzędników, że Stany Zjednoczone zamierzają utrzymać swoje wsparcie, niezależnie od przyszłych wydarzeń

Wsparcie Ukrainy

O długofalowym wsparciu Ukrainy mówił we wtorek także sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

„Nadchodzi zima i będzie ciężko, a to, co teraz widzimy, to miażdżąca wojna na wyczerpanie. To jest bitwa woli i bitwa logistyczna. Dlatego musimy długofalowo podtrzymywać nasze poparcie dla Ukrainy, aby Ukraina zwyciężyła jako suwerenny, niezależny naród” – powiedział Stoltenberg, przemawiając na zorganizowanej przez Ukrainę wirtualnej konferencji o Krymie.

Czytaj też:

Jak Ukraina walczy z bezrobociem. Ta branża w ogóle nie została dotknięta wojną