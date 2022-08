PKB Polski. GUS podał najnowsze dane

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał w środę, że polski PKB wzrósł w II kwartale tego roku o 5,5 proc.

Przypomnijmy, że według wstępnego szacunku GUS sprzed dwóch tygodni, PKB wzrósł w drugim kwartale br. o 5,3 proc. rok do roku, wobec 8,5 proc. w poprzednim kwartale 2022 roku. – W II kwartale 2022 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2015) zmniejszył się realnie o 2,3 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 4,5 proc. – informował GUS.

Gospodarka hamuje

Dzisiejsze dane potwierdzają, że gospodarka znacząco wyhamowała. Spadająca dynamika PKB to sygnał, że Polsce może grozić recesja. Co więcej, przy bardzo niskim wzroście gospodarczym wciąż mamy bardzo wysoką inflację. Jeśli taki stan rzeczy się utrzyma, grozi nam stagflacja, która jest bardzo niekorzystnym zjawiskiem.

Przypomnijmy, że w budżecie na przyszły rok Rada Ministrów założyła, że PKB pod koniec tego roku wzrośnie o 4,6 proc., zaś w 2023 roku o 1,7 proc. Ustawa budżetowa – jak poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki – zakłada dochody na poziomie 604,4 mld zł i wydatki na poziomie 669 mld zł Deficyt wyniesie ok. 65 mld zł. – Rada Ministrów przyjęła ambitny budżet na trudne czasy. To budżet bezpieczeństwa polskich rodzin. Wiele wydatków ma zapewnić to bezpieczeństwo w trudnych czasach, w których żyjemy, czasach wojny, pandemii, wysokich cen energii – podkreślał szef rządu.

Morawiecki podkreślał również, że przygotowany przez rząd budżet „podkreśla wiarygodność zarządzania finansami publicznymi państwa polskiego”. Premier wyjaśniał, że jest to możliwe dzięki wpływom podatkowym z uszczelnienia systemu podatkowego, który – jak podkreślił Morawiecki – jest procesem ciągłym.