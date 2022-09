Prezes Poczty Polskiej rezygnuje. Znamy nazwisko zastępcy

Zgodnie z komunikatem, opublikowanym przez spółkę KGHM, dotychczasowy prezes Poczty Polskiej Tomasz Zdzikot został powołany na stanowisko wiceprezesa do spraw rozwoju. W czwartek rozpoczął pracę na nowym stanowisko.

Zmiana prezesa

W czwartek rada nadzorcza Poczty Polskiej podjęła decyzję o "zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A. V wspólnej kadencji bez wyłonienia kandydata".

"Jednocześnie w związku ze złożoną przez Pana Tomasza Zdzikota rezygnacją Rada Nadzorcza podjęła decyzję o powierzeniu pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A. V wspólnej kadencji Panu Krzysztofowi Falkowskiemu" - czytamy w komunikacie.

Krzysztof Falkowski pełni obecnie stanowisko wiceprezesa do spraw infrastruktury. Wcześniej był prezesem Agencji Mienia Wojskowego, a także dyrektorem Departamentu Zezwoleń i Koncesji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pracował też w warszawskim ratuszu.

Kariera byłego prezesa

Opuszczający stanowisko prezesa Poczty Polskiej Tomasz Zdzikot stanowisko objął w kwietniu 2020 roku. Rząd szykował się wtedy do wyborów kopertowych i istniała obawa, że ówczesny prezes Poczty, Przemysław Sypniewski, nie poradzi sobie z przeprowadzeniem tego zadania. Ostatecznie wybory prezydenckie 10 maja nie odbyły się i to pomimo przeznaczenia na ten cel co najmniej 70 mln zł.

Zanim Tomasz Zdzikot został prezesem Poczty Polskiej, pełnił funkcję wiceministra obrony narodowej, a wcześniej był wiceszefem resortu spraw wewnętrznych.

Czytaj też:

Poczta Polska sprzedaje ręczniki. „Coś poszło nie tak w tym kraju”