Co dalej ze stopami procentowymi? Premier zabrał głos ws. fali podwyżek

Po raz ostatni Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podniosła stopy procentowe na początku lipca. Gremium zdecydowało wówczas o podniesieniu stóp o 50 punktów bazowych, w tym referencyjną do 6,50 procent. Była to dziesiąta z rzędu podwyżka stóp procentowych (od października zeszłego roku stopy w Polsce wzrosły łącznie o 640 punktów bazowych). W sierpniu posiedzenia RPP nie było. Pierwsze po wakacyjnej przerwie posiedzenie odbędzie się 7 września, czyli w najbliższą środę.

W obecnej sytuacji – jak mówił w rozmowie z Wprost.pl – ekonomista Marek Zuber, najbardziej realny scenariusz to podwyżka stóp procentowych o 25 punktów bazowych. Ekspert podkreślał jednak, że gdyby to od niego zależało, to stóp procentowych by nie podnosił.

Stopy procentowe. Ważna informacja dla kredytobiorców

Do sprawy stóp procentowych odniósł się we wtorek premier Mateusz Morawiecki. – Ruchy stóp procentowych to jest autonomiczna decyzja Rady Polityki Pieniężnej i Narodowego Banku Polskiego. My nawet nie sugerujemy niczego, dlatego że wtedy byłaby wielka dyskusja o wpływie polityki na niezależną politykę monetarną, o wpływie rządu na niezależny bank centralny - przekazał szef polskiego rządu.

- Jednak z mojej wiedzy dotyczącej analiz różnych instytucji finansowych wnioskuję, że ta fala wielokrotnych podwyżek prawdopodobnie zmierza ku końcowi, ale na pewno dużo więcej państwo się dowiedzą z NBP – zaznaczył premier na briefingu prasowym w Wysokiem Mazowieckiem.

W obecnej sytuacji – jak mówił w rozmowie z Wprost.pl – ekonomista Marek Zuber, najbardziej realny scenariusz to podwyżka stóp procentowych o 25 punktów bazowych. Ekspert podkreślał jednak, że gdyby to od niego zależało, to stóp procentowych by nie podnosił.

Czytaj też:

W tym tygodniu decyzja ws. stóp procentowych. Co zrobi RPP?