Waldemar Buda o KPO: „Plan B już się realizuje”

– My jesteśmy partnerami, pełnoprawnymi członkami Unii Europejskiej. Traktujmy się poważnie. Zrobiliśmy wszystko, co trzeba, więcej nie zrobimy, tak jak pan prezes Jarosław Kaczyński, żadnego kroku w tył, dlatego że wykazaliśmy się pełną wolą i wszystkie zobowiązania po naszej stronie są wykonane. Teraz czekamy na decyzję Komisji Europejskiej, nie w charakterze petenta, a partnera, któremu środki z Krajowego Planu Odbudowy się po prostu należą – powiedział minister rozwoju Waldemar Buda, podczas rozmowy z Wprost na XXXI Forum Ekonomicznym w Karpaczu.

Plan B

Jak zapewniał minister, na wypadek negatywnej decyzji KE, Polska ma „plan B”. Choć relacje między Polską a Unią Europejską, na pewno będą wtedy szorstkie.

– Plan B już się realizuje. My nie czekając, w 2021 roku przeprowadziliśmy zmiany, które pozwalają finansować inwestycje zapisane w KPO ze środków krajowych, Polskiego Funduszu Rozwoju. Mamy do dyspozycji ponad 20 miliardów, więc na najbliższe półtora roku mamy, z tego punktu widzenia walczymy o pewną sprawiedliwość. W końcu te pieniądze z KPO muszą spłynąć i wyrównamy nimi zaległości w PFR – powiedział minister.

Polskie firmy odbudują Ukrainę

Zapytaliśmy też ministra Waldemara Budę o polskie firmy, które zgłosiły się do planu odbudowy Ukrainy. Jak podaje resort rozwoju, jest ich 1200.

– To są firmy, które albo już współpracowały, albo widzą pewien potencjał wynikający ze specyfiki naszych gospodarek. To są firmy budowlane, z branży chemicznej, spożywczej, czy mechanicznej. To są firmy, które mają już doświadczenie na rynku międzynarodowym i chętnie sprawdziłyby się na rynku ukraińskim, w tym ogromnym froncie robót, jaki będzie wyzwaniem dla całego świata – powiedział Waldemar Buda.

Jak mówi minister, resort rozwoju pracuje teraz nad tym, by zidentyfikować przeszkody, na jakie polskie firmy mogą natrafić. Tym bardziej że o rynek ukraiński będą konkurować firmy z całego świata.

– Robimy wszystko, by wystartować w momencie, w którym usłyszymy gwizdek – powiedział Buda.

