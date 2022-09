Narodowy Bank Polski rusza z Akademią NBP. Będzie uczył o finansach

Narodowy Bank Polski chcesz szkolić nowych specjalistów i pogłębiać wiedzę tych, którzy w branży już funkcjonują. Bank centralny poinformował o starcie nowego projektu, którego celem jest popularyzowanie wiedzy na temat ekonomii, finansów, bankowości i polityki pieniężnej.

Jak dowiadujemy się z komunikatu NBP, wykładowcami pierwszego kursu będą: prof. Adam Glapiński (SGH) Prezes Narodowego Banku Polskiego; prof. Marta Kightley (SGH) Wiceprezes NBP, Pierwszy Zastępca Prezesa NBP; prof. Beata Javorcik Główny ekonomista Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju; prof. Robert Holzmann Prezes Narodowego Banku Austrii; prof. Sergiy Nikolaychuk Wiceprezes Narodowego Banku Ukrainy; prof. David Marsh (OMFIF) Przewodniczący Oficjalnego Forum Instytucji Monetarnych i Finansowych; prof. Ireneusz Dąbrowski (SGH) Członek Rady Polityki Pieniężnej; prof. Jacek Kotłowski (SGH) Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP; prof. Juliusz Jabłecki (UW) Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Finansowym NBP; prof. Piotr Zapadka (UKSW, KSAP) Członek Warszawskiej Izby Adwokackiej.

Budowa elit bankowości centralnej

Nowy projekt Narodowego Banku Polskiego skomentował prezes instytucji, który zapewnia, że bank zamierza rozwijać ten pomysł w trakcie drugiej kadencji prezesa. Kurs inauguracyjny „Finanse i polityka pieniężna” organizowany jest przez Narodowy Bank Polski we współpracy z Krajową Szkołą Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

– Akademia NBP to projekt, który planujemy rozwijać w trakcie mojej drugiej kadencji na stanowisku Prezesa NBP, oferując ekspertom interesującym się zagadnieniami związanymi z bankowością centralną dostęp do międzynarodowego grona wykładowców i praktyków. Zachęcam profesjonalistów z dziedziny finansów i bankowości chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu polityki monetarnej, niezależności banku centralnego, funkcjonowania rynków finansowych i nadzoru nad nimi, a także zadań oraz narzędzi, którymi dysponuje NBP, w tym zagadnień powiązanych z posiadaniem własnej waluty, do udziału w kolejnych kursach „Akademii NBP”. Szanownemu gremium wykładowców dziękuję za współpracę i wkład w edukację, która – mam nadzieję – przełoży się na budowę elit bankowości centralnej w tej części Europy – podkreślił Prezes NBP.

Zajęcia rozpoczną się 21 października 2022 r. Informacje na temat rekrutacji, wykładów i wykładowców oraz harmonogramu spotkań są dostępne na stronie: akademia.nbp.pl.

