Odeszła królowa, wrócił temat reparacji, rośnie przedwyborcza gorączka. Co jeszcze w nowym Wprost?

„Dlaczego Elżbieta II jest dla nas tak ważna”. Najpopularniejsza z głów panujących współczesnego świata nie żyje. Dla jednych legenda i wzór do naśladowania, dla innych anachroniczny relikt czasów, gdy kobietom aranżowano małżeństwa, bito dzieci, pławiono się w rasizmie i ksenofobii. Czy nie jest jednak tak, że to tej na pozór anachronicznej instytucji stara, dobra Anglia, ale także my wszyscy zawdzięczamy elementarny szacunek dla demokratycznych praw, przywilejów i wartości? – zastanawia się Jakub Mielnik.

Co jeszcze w nowym numerze?

„Rośnie przedwyborcza gorączka”. – Dziś na stole nie ma trzeciej kadencji PiS. Dobry wynik jest jednak bardzo ważny dla tej formacji. Wygrać i być pierwszym, nawet bez zdolności rządzenia, ma swoją wagę – ocenia w rozmowie z Dariuszem Grzędzińskim prezes IBRIS Marcin Duma.

„Niedyskrecje parlamentarne”. Kto namówił prezesa PiS do udziału w forum w Karpaczu i dlaczego w partii zastanawiają się, czy to nie pułapka? Czy Puda zastąpi Budę na stanowisku? Dlaczego „ciche dni” z Beatą Szydło były dla Jarosława Kaczyńskiego nie do zniesienia? Czy Tusk wykluczył Hołownię i Kosiniaka-Kamysza ze wspólnej listy opozycji? O tym i innych sprawach piszą w stałej rubryce Eliza Olczyk i Joanna Miziołek.

„Nikt nie pamięta, ile zrobili dla nas Niemcy”. – Oburza mnie to, co robi PiS. Próba skłócenia nas z Niemcami, napuszczania nas na nich, jest taką bzdurą, że nie mieści się w głowie – mówi Agnieszce Szczepańskiej Wanda Traczyk-Stawska, legendarna weteranka powstania warszawskiego

„Kto powiedział, że węgiel będzie za darmo”. – Gdyby wyborcami PiS-u byli tylko użytkownicy węgla, to nigdy nie wygralibyśmy wyborów, bo takich gospodarstw w Polsce jest ponad 3 mln – wylicza w wywiadzie Elizy Olczyk i Joanny Miziołek Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska

„Toksyczna zupa płynie w stronę Wisły”. Bydgoszcz siedzi na ekologicznej bombie. – Mamy do czynienia z koktajlem chemikaliów. To toksyczna zupa, która żyje – alarmują naukowcy. Historię jednego z najbardziej zatrutych miejsc w Polsce i mieszkających tam ludzi opisali: Agnieszka Szczepańska i Piotr Barejka.

„Opowiem panu Kaczyńskiemu o in vitro”. – Co czwarta para zmaga się z problemem niepłodności i będzie tych par coraz więcej. Musimy więc refundować leczenie niepłodności. Chętnie wyjaśnię to wszystko premierowi Kaczyńskiemu – mówi Katarzynie Burzyńskiej-Sychowicz Małgorzata Rozenek-Majdan.

„Wielką Brytanię czeka uwiąd monarchii”. Syn królowej Elżbiety nie ma autorytetu ani popularności matki. Jako Karol III będzie patronował gaśnięciu blasku Korony, którego nie będzie w stanie zatrzymać także jego syn i następca, książę William. O końcu drugiej epoki elżbietańskiej pisze Jakub Mielnik.

„Brazylijski Wałęsa walczy o kolejną wygraną”. Na pojedynek Jaira Bolsonaro z Lulą da Silvą w Brazylii można też patrzeć jako na zapowiedź starcia między Joe Bidenem i Donaldem Trumpem w 2024 r. W tym sensie będą soczewką, w której skupi się polityka dużej części świata. Także Polski, o czym pisze Agaton Koziński.

„Zainteresujmy się przyszłością”. Węgiel zabija tysiące Polek i Polaków co roku. Tymczasem atom, w połączeniu z energią wiatrową i energią słoneczną, może nam dać miks energetyczny pozwalający uniknąć katastrofy – mówi w wywiadzie Krystyny Romanowskiej prof. Marcin Napiórkowski, autor książki „Naprawić przyszłość”.

„Przeżyłem awaryjne lądowanie”. Dziewięćdziesiąt sekund. Tyle powinna zająć ewakuacja pasażerów samolotu. By osiągnąć taki wynik, potrzebne są ćwiczenia. Odbywają się one regularnie w bazie szkoleniowej linii lotniczych Wizz Air. Nasz wysłannik Michał Głombiowski wziął w nich udział.

„Odrzuceni policjanci”. W życiu powieściowego detektywa policyjnego bywa i tak, że przełożeni odstawiają go na margines. Bohaterka i bohater dwóch nowych powieści nawet na takim zesłaniu działają na przekór wszystkiemu. Nowe kryminały poleca Leszek Bugajski.

Dodatek specjalny: „Forum Ekonomiczne w Karpaczu”