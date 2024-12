Dobra wiadomość dla rodziców: 1500 zł miesięcznie i więcej wsparcia

Rząd podjął decyzję, która ucieszy wielu rodziców w Polsce. Świadczenia z programu „Aktywny Rodzic” nie będą wliczane do dochodu, co oznacza, że ich otrzymywanie nie wpłynie na prawo do innych form wsparcia finansowego. Decyzja ta wynika z nowego projektu ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia, przyjętego podczas posiedzenia w Wigilię.

Świadczenia w programie „Aktywny Rodzic” – co obejmują?

Program „Aktywny Rodzic” to rządowa pomoc finansowa skierowana do rodziców dzieci w wieku od 12 do 35 miesięcy. Świadczenia wynoszą nawet do 1500 zł miesięcznie i są dostępne niezależnie od dochodu rodziny. Program oferuje trzy formy wsparcia:

„Aktywni rodzice w pracy” – 1500 zł miesięcznie na organizację opieki nad dzieckiem w domu.

– 1500 zł miesięcznie na organizację opieki nad dzieckiem w domu. „Aktywnie w żłobku” – dofinansowanie do 1500 zł na pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego.

– dofinansowanie do 1500 zł na pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego. „Aktywnie w domu” – 500 zł miesięcznie na dziecko dla rodziców, którzy sami zajmują się dzieckiem w domu.

Zgodnie z danymi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, od 28 listopada 2024 roku w ramach programu wypłacono już ponad 317 milionów złotych, wspierając 272 tysiące dzieci.

Wyłączenie z dochodu – kluczowa zmiana

Rząd zdecydował, że świadczenia z programu „Aktywny Rodzic” nie będą wliczane do dochodu. Oznacza to, że rodzice korzystający z tego programu nadal będą mogli ubiegać się o świadczenia uzależnione od dochodu, takie jak wsparcie z pomocy społecznej. Zmiana obejmie również wnioski złożone przed wejściem w życie nowelizacji.

Modernizacja rynku pracy i nowe działania

Projekt ustawy zakłada również kompleksowe zmiany w funkcjonowaniu Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ). Celem jest zwiększenie zatrudnienia, lepsze dopasowanie umiejętności pracowników do potrzeb rynku oraz wsparcie grup takich jak młodzi, seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami czy rodzice.

Nowelizacja wprowadza:

Ułatwiony dostęp do Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) dla osób prowadzących jednoosobowe firmy i pracujących na umowach cywilnoprawnych.

Uelastycznienie zasad gospodarowania Funduszem Pracy.

Redukcję biurokracji i modernizację usług urzędów pracy.

Nowe przepisy wejdą w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po 14 dniach od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

