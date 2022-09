Stopy procentowe USA w górę. Jest decyzja FED

Rezerwa Federalna podniosła w środę referencyjne stopy procentowe o kolejne trzy czwarte punktu procentowego i zasygnalizowała, że to jeszcze nie koniec cyklu podwyżek.

Kolejna podwyżka to próba zdławienia inflacji, która w Stanach Zjednoczonych zbliża się do rekordowych poziomów, jakie obserwowano w latach 80. Aby zapobiec temu zjawisku, amerykański bank centralny podniósł stopę referencyjną z praktycznie zerowego poziomu do przedziału 3 - 3,25 proc. To największy skok od początku 2008 roku.

Jest to też najbardziej agresywne zacieśnianie polityki pieniężnej przez Fed od czasu, gdy w 1990 r. zaczął on wykorzystywać stopę funduszy overnight jako swoje główne narzędzie.

Widmo recesji

Członkowie Federalnego Komitetu Otwartego Rynku wskazują, że spodziewają się konsekwencji podwyżek stóp procentowych. Odbiją się one wielu konsumenckich instrumentach dłużnych o zmiennym oprocentowaniu, takich jak pożyczki pod zastaw domu, karty kredytowe i finansowanie samochodów.

Zdaniem urzędników, w ślad za rosnącymi stopami procentowymi pójdzie spowolnienie wzrostu gospodarczego i, w konsekwencji, wzrost stopy bezrobocia, która w przyszłym roku może przekroczy wartość 4,4 proc.

Inflacja odpuści

Podwyżki wiążą się również z nadzieją, że inflacja zasadnicza spadnie w tym roku z 6,3 do 5,4 proc. W swoim raporcie Fed przewiduje, że do celu inflacyjnego, ustalonego na poziomie 2 proc., wróci dopiero w 2025 roku. Oczekuje się, że inflacja bazowa po wyłączeniu żywności i energii spadnie w tym roku do 4,5 proc.

Czytaj też:

Zła wiadomość dla frankowiczów. Kurs najwyższy od 7 lat