Morawiecki: Polska wieś nie jest całkowicie zależna od środków z UE

W niedzielę 25 września Mateusz Morawiecki wziął udział w „Ogólnopolskim Święcie Wdzięczni Polskiej Wsi”, które zorganizowano w Ostrowi Mazowieckiej. U boku szefa rządu pojawili się również: minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk, szefowa resortu rodziny Marlena Maląg oraz wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

W trakcie swojego wystąpienia premier stwierdził, że „rolnicy nie są już całkowicie zależni od unijnych dotacji”. – Polska wieś nie jest już tak wyłącznie zależna od środków europejskich jak była. Środki europejskie są i będą, ale dokładamy do nich o wiele więcej środków krajowych z budżetu państwa polskiego – powiedział szef polskiego rządu dodając, że „tak długo jak Zjednoczona Prawica będzie kierowała państwem, tak długo te środki nadal będą kierowane z budżetu na dalszy rozwój polskiego rolnictwa”.

Morawiecki o waloryzacji emerytur rolniczych

Premier podczas swojego wystąpienia wymieniał działania podejmowane przez polski rząd na rzecz polskiej wsi. – Zobowiązaliśmy się do zwiększenia szans rolniczego handlu detalicznego – wykonane, zobowiązaliśmy się do obniżenia cen nawozów poprzez redukcję VAT – wykonane, zobowiązaliśmy się do dopłat do nawozów – zrealizowane, zobowiązaliśmy się do zwiększenia dopłat do paliwa rolniczego – wykonane i będziemy kontynuować także to zwiększenie dopłat. Zobowiązaliśmy się do powołania Krajowej Grupy Rolniczej – wykonane – wyliczał Mateusz Morawiecki.

Przy okazji polityk Prawa i Sprawiedliwości zadeklarował, że „zauważalne ubytki w emeryturach rolniczych zostaną zrekompensowane poprzez bardzo znaczącą kwotową waloryzację wszystkich emerytur rolniczych”.

