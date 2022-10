Czesi chcą wprowadzić „podatek Sasina”

Jak podaje agencja Reutera, czeski resort finansów zaproponował, by duże koncerny energetyczne i największe banki zostały objęte 60 proc. podatkiem od nadmiarowych zysków.

Czeski minister finansów Zbynek Stanjura powiedział na konferencji prasowej, że podatek ma przynieść ponad 80 miliardów koron (3,41 miliarda dolarów) tylko w przyszłym roku. Ma objąć firmy zajmujące się produkcją oraz handlem energią elektryczną i gazem, a także wydobyciem ropy i obrotem paliwami (wpływy na poziomie 50 mld koron). 33 mld koron miałyby pochodzić z objęcia podatkiem dużych banków.

Jak podaje ministerstwo, w 2024 roku wpływy do państwowej kasy mają wynieść 39 miliardów koron, a w 2025 roku - 25 miliardów koron. Propozycja wymaga jeszcze aprobaty parlamentu.

Podatek Sasina

Wprowadzenie podobnego podatku w Polsce zapowiedział niedawno wicepremier Jacek Sasin. Miałyby zostać nim objęte koncerny energetyczne, które narzucają zbyt wysokie ceny odbiorcom, i dzięki temu osiągają bardzo duże zyski.

- Moja propozycja jest taka, żeby to był podatek 50 proc. Mam nadzieję, że rząd to przyjmie. To bardzo wysoki podatek, który da budżetowi państwa 13,5 mld zł – mówił jeszcze 26 września wicepremier Jacek Sasin w „Gościu Wiadomości” TVP. – Te pieniądze będą w całości pokryte na ulżenie Polakom w trudnym momencie spowodowanym kryzysem, wojną na Ukrainie, ale również polityką klimatyczną i energetyczną UE.

Co zrobi Unia Europejska

Pomysł na razie utknął, bo w samy obozie rządzącym zdania co do jego faktycznego wprowadzenia są różne. Jak mówił minister rozwoju Waldemar Buda, rozwiązania dotyczące opodatkowania nadmiarowych zysków opracowuje też Unia Europejska. Rząd czeka na decyzję w tej sprawie, żeby „nie proponować dwóch różnych rozwiązań”.

„To Komisja Europejska przygotowuje rozwiązania dotyczące nadmiarowych zysków. My będziemy uzupełniająco działać w tej sprawie. Najbliższe decyzje 30 września, czyli w piątek, plus Rada 6-7 października w formacie premierów” – powiedział Buda.

