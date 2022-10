Konsternacja w studiu Radio Zet. Wszystko z powodu pytania Krzysztofa Bosaka

Jednym z tematów poruszonych przez gości programu „6. dzień tygodnia” w Radiu Zet był możliwy kryzys energetyczny. – To, co się dzieje w polskiej energetyce, to nie tylko wina wojny, ale też bałaganu. Początek sierpnia — węgiel miał być po 996 zł, potem miała być dopłata 3 tys. za tonę, miał być tańszy węgiel, gdzie on jest? To jest coś chorego, jeśli podwyżki za energię sięgają 1000 złotych – mówił wyraźnie wzburzony Marcin Kierwiński z PO.

W odpowiedzi Mirosława Stachowiak-Różecka odparła, że ceny prądu są skorelowane z systemem handlowaniem emisjami dwutlenku węgla, który jest "bardzo liberalny". – PO nie chciała nad tym systemem pracować i go zmienić. Dziwię się, że liderzy w Europie nie chcą nad tym pracować. W przyszłym tygodniu zostaną zaprezentowane rozwiązania, które pomogą również samorządom – zapowiedziała posłanka PiS.

W dalszej części programu Robert Biedroń przytoczył wyniki badania CBOS, według których kilkadziesiąt proc. polskich rodzin nie ma zapasów węgla na zimę. – PiS nie dowiózł tego, co jest w ich obowiązku. To niesprawiedliwe, żeby przerzucać tego gorącego kartofla na mieszkańców – komentował.

PiS boi się społecznego buntu?

Krzysztof Bosak zwrócił uwagę na fakt, że potencjalny konflikt z samorządowcami będzie dla rządu wymarzoną sytuacją. – Jeżeli węgla zabraknie, to ze strony rządu łatwiej podzielić się odpowiedzialnością z jednostkami samorządu terytorialnego, niż wziąć to na siebie – tłumaczył polityk Konfederacji dodając, że polskie władze wprowadziły embargo na rosyjski węgiel wcześniej niż inne państwa.

– Jeśli mówi pan, że to błąd, że zdecydowaliśmy się na embargo węgla z Rosji, to jest ten sam głos, który wspiera Niemców i głosy związane z Nord Stream 2, to taka sama polityka – ripostowała Mirosława Stachowiak-Różecka. – A to dlaczego nie zablokowaliście importu ropy z Rosji? – zapytał Krzysztof Bosak posłankę PiS.

W studiu Radia Zet zapadła kilkusekundowa, niezręczna cisza. Posłanka PiS nie była w stanie odpowiedzieć na tak postawione pytanie. – Bo to jest dla Polaków nieopłacalne, boicie się buntu w społeczeństwie – odpowiedział sam sobie polityk Konfederacji.

Czytaj też:

Moskwa: Węgla na pewno nie zabraknie. Usprawniamy proces dystrybucjiCzytaj też:

Wsparcie dla odbiorców węgla. Jacek Sasin zapowiada nową propozycję