Wsparcie dla odbiorców węgla. Jacek Sasin zapowiada nową propozycję

Wicepremier i minister aktywów państwowych zapowiedział, że niedługo rząd ogłosi nowy program wsparcia dla odbiorców węgla. Na razie nie zdradza jednak szczegółów.

„Coś takiego bardzo niedługo będzie przedstawione” – zapewniał.

PGE będzie sprzedawać węgiel

Wicepremier Sasin zapewniał też, że już niedługo Polska Grupa Energetyczna rozpocznie sprzedaż węgla dla odbiorców indywidualnych. Spółka uruchomiła już stronę internetową, za pośrednictwem której w węgiel mogą się zaopatrywać instytucje użyteczności publicznej, firmy czy samorządy.

– Zwróciliśmy się do samorządów, by zaangażowały się w dystrybucję węgla. Nie powinno go zabraknąć – dodał wicepremier i szef resortu aktywów państwowych.

– Coraz więcej samorządów jest zainteresowanych, aby dostarczyć węgiel swoim mieszkańcom. Dziękuję tym wszystkim samorządowcom, którzy już dzisiaj odbierają, kupują węgiel od importerów – czy to od PGE Paliwa, czy od Węglokoksu – i włączają się w tę akcję dostarczenia węgla do polskich rodzin, ponieważ kwestia dystrybucji, dotarcia do odbiorcy końcowego jest tutaj absolutnie kluczowa – mówił.

Węgla nie zabraknie

Ze względu na embargo na surowiec sprowadzany z Rosji, cena węgla wzrosła oraz wystąpiły duże problemy z jego dostępnością. Jednym z problemów, który spowalniał dystrybucję węgla, było jego segregowanie w portach.

– Sortowanie mamy już opanowane. Jesteśmy w stanie usprawnić ten proces i to już barierą nie jest. Obecnie jest nią wywóz. Zaangażowaliśmy nie tylko kolej, ale także flotę samochodową – powiedziała minister Anna Moskwa na antenie radiowej Trójki.– Węgla z importu nie zabraknie. Obie spółki realizują zamówienia zgodnie z planem. W tym sezonie na pewno surowca nie zabraknie ani w gospodarstwach domowych, ani w ciepłownictwie, ani w energetyce – zapewniła.

Czytaj też:

Sasin: Polska Grupa Górnicza przekaże 600 tys. ton węgla dla rolników