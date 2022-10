Inflacja bazowa wzrosła. Są najnowsze dane

Według najnowszych danych Narodowego Banku Polskiego inflacja bazowa, czyli nieuwzględniająca cen, kontrolowanych przez państwo, wyniosła we wrześniu 17,8 proc. Miesiąc temu ten sam wskaźnik wynosił 16,7 proc. Z kolei inflacja bazowa po wyłączeniu cen energii i żywności wyniosła 10,7 proc., wobec 9,9 proc. miesiąc wcześniej.

Inflacja rośnie

W ubiegłym tygodniu Główny Urząd Statystyczny opublikował ostateczne wyliczenia wrześniowej inflacji. Wskaźnik CPI wyniósł 17,2 proc.

„Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 17,2 proc. (przy wzroście cen towarów – o 18,7 proc. i usług – o 12,5 proc.). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 1,6 proc. (w tym towarów – o 1,7 proc. i usług – o 1,3 proc.)” – czytamy w komunikacie.

Inflacja nie odpuści

Inflacja w Polsce jest obecnie najwyższa od 25 lat. I wiele wskazuje na to, że w kolejnych miesiącach nadal będzie wysoka. Zdaniem ekspertów, na początku przyszłego roku może pobić kolejne rekordy. Jak mówił na antenie TVN24 członek Rady Polityki Pieniężnej Ludwik Kotecki, w lutym może osiągnąć nawet 20 proc.

– To oznacza, że stopy procentowe będą nieodpowiednio niskie w stosunku do tego bardzo wysokiego poziomu inflacji – powiedział na antenie TVN24 Kotecki.

Inflacja rośnie od 14 miesięcy. We wrześniu zeszłego roku wyniosła 5,8 proc., co oznacza, że w ciągu roku wzrosła trzykrotnie. Punktowy cel inflacyjny NBP to 2,5 proc. Tolerancja odchyleń w obie strony wynosi 1 pkt proc. Od początku 2020 roku systematycznie jest przekraczany.

