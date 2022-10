Dopłaty do węgla. Sejm przegłosował ustawę

Ustawę poparła sejmowa większość. Teraz trafi ona pd obrady Senatu. Według nowych przepisów węgiel dystrybuowany przez samorządy będzie mógł być sprzedawany w cenie do 2 tys. zł za tonę. Rządowy projekt ustawy ma wprowadzać gwarantowaną cenę nabycia węgla przez gminy na poziomie maksymalnie 1,5 tys. zł za tonę.

Samorządy będą sprzedawać węgiel

Ustawa da samorządom pełną elastyczność w kwestii dystrybucji węgla, przekonywał premier. Gminy będą mogły to robić samodzielnie, działać w porozumieniu z innymi gminami, a dystrybucję węgla będzie można zorganizować przez spółkę komunalną lub skład węgla, z którym gmina podpisze umowę, a także przez grupy producenckie rolników, którzy posiadają wagi.

Gminy, które kupiły węgiel do sprzedaży przed wejściem w życie nowych przepisów, będą mogły wnioskować o zwrot różnicy w cenie. Jak szacuje premier Mateusz Morawiecki, koszt dla budżetu państwa wynosi ok. 3 mld zł.

Samorządy zgłaszały uwagi do obu projektów

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji przyznał, że samorządowcy zgłaszali uwagi do obu projektów ustaw. Dużo więcej pomysłów dotyczyło jednak projektu ustawy o cenach energii. Część z nich, była jednak wnioskami dodatkowymi.

– Strona samorządowa zgłosiła uwagi o charakterze technicznym do ustawy o transporcie węgla. Zostaną one przekazane MAP, aby móc część z nich wprowadzić w życie. To uwagi wynikające z charakteru działalności samorządów – powiedział.

– Ustawa dot. cen energii również została pozytywnie zaopiniowana. Samorządy zgłosiły wiele tematów, które nie są częścią ustawy, ale dotyczą cen energii. Pan premier zadeklarował, że będziemy o nich dyskutować. W najbliższych dniach rząd ostatecznie przyjmie oba projekty ustaw, aby w przyszłym tygodniu mogły stanąć na posiedzeniu Sejmu. To są dziś sprawy pilnej wagi – powiedział Paweł Szefernaker.

