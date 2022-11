Prezydent podpisał ustawę dot. dystrybucji węgla przez samorządy i maksymalnej cenie prądu

Prezydent podpisał ustawę o dystrybucji węgla przez samorządy. Ustawa, która precyzyjnie nosi nazwę „o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych”, została parafowana 2 listopada. W zeszłym tygodniu obradowały nad nią w trybie pilnym Sejm i Senat.

„Ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych ma na celu wsparcie dla dużej grupy gospodarstw domowych w Polsce, w tym również gospodarstw najuboższych energetycznie, przez umożliwienie podmiotom wprowadzającym do obrotu paliwo stałe, podjęcia współpracy z zainteresowanymi gminami w celu rozdysponowania węgla do indywidualnych gospodarstw domowych przy niższych cenach zakupu” – czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta.

Samorządy będą sprzedawać węgiel

Ustawa da samorządom pełną elastyczność w kwestii dystrybucji węgla, przekonywał premier. Gminy będą mogły to robić samodzielnie, działać w porozumieniu z innymi gminami, a dystrybucję węgla będzie można zorganizować przez spółkę komunalną lub skład węgla, z którym gmina podpisze umowę, a także przez grupy producenckie rolników, którzy posiadają wagi.

Gminy, które kupiły węgiel do sprzedaży przed wejściem w życie nowych przepisów, będą mogły wnioskować o zwrot różnicy w cenie. Jak szacuje premier Mateusz Morawiecki, koszt dla budżetu państwa wynosi ok. 3 mld zł.

Nie więcej niż 1500 zł

„Paliwo stałe będące przedmiotem umowy, odbierać ma gmina z miejsca jego składowania przez podmiot wprowadzający do obrotu. Cena paliwa stałego zakupionego przez gminę nie może być wyższa niż 1500 złotych brutto za tonę. Do ceny tej nie wlicza się kosztów transportu paliwa stałego z położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca jego składowania do miejsca składowania przez gminę” – czytamy także.

Maksymalne ceny prądu

Andrzej Duda podpisał także drugą głośną ustawę o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

Przyjęte rozwiązania w zakresie ochrony ww. grupy odbiorców zakładają, że niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w roku 2023 w rozliczeniach z odbiorcami stosuje się ceny za obrót energią elektryczną tzw. cenę maksymalną na poziomie:



785 zł/MWh – w przypadku odbiorców użyteczności publicznej oraz małych i średnich przedsiębiorstw,

693 zł/MWh – w przypadku odbiorców w gospodarstwach domowych.

