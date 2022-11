Obajtek w TVP: Musimy mieć efekt skali

Zakończył się proces połączenia PKN Orlen z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem. Sąd zarejestrował połączenie koncernów. Decyzja sądu jest jednak ostatecznym krokiem, który był niezbędny w dokończeniu akwizycji. Poprzednim była decyzja akcjonariuszy PGNiG.

Przejęcie gazowego giganta kończy proces akwizycji dużych spółek energetycznych, w czasie którego w skład Orlenu weszły m.in. Lotos i Energa.

Efekt skali

Jak mówił wieczorem, na antenie TVP Info prezes Orlenu Daniel Obajtek, tak duży koncern jest Polsce potrzebny, głównie po to, by móc zawierać partnerstwa z zagranicznymi instytucjami.

– To koncern, który będzie miał około 400 mld złotych. Koncern, który będzie budował transformację energetyczną. To jeden z większych koncernów tego typu w Europie i jest nam potrzebny, żebyśmy mogli zawierać umowy z innymi graczami na rynku. My mamy być partnerem, a nie koncernem do kupienia. Musimy mieć efekt skali – powiedział Obajtek.

Jak mówi Obajtek, powiększony Orlen będzie w stanie zapewnić bezpieczeństwo energetyczne i ciągłość dostaw, oraz stabilizację cen.

Inwestycje Orlenu

Choć kolejnych planów przejęć na razie nie ma, prezes Orlenu zapewnia, że inwestycyjnie spółka dopiero się rozkręca. Koncern będzie inwestował m.in. w farmy wiatrowe na morzu i lądzie oraz infrastrukturę energetyczną.

– Będziemy budować silny upstream w Polsce. Przeznaczymy zdecydowanie większe środki w zakresie poszukiwań i wydobycia, jak też zwiększenie wydobycia poza granicami kraju, tam, gdzie posiadamy swoje aktywa. Na to będą przeznaczone główne środki i nacisk – powiedział Obajtek.

