Bezrobocie rekordowo niskie. Eurostat podał dane

Według Eurostatu we wrześniu bezrobocie w Polsce wyniosło zaledwie 2,6 proc. To drugi najlepszy wynik w Europie, po Czechach, gdzie bezrobocie wyniosło 2,2 proc. Średnia unijna to 6 proc.

„Wiem, że wiele firm przeżywa dziś problemy w związku z inflacją i kryzysem energetycznym. Czasy są trudne. Ale ochrona rynku pracy to dla mnie priorytet. Będziemy walczyć o miejsca pracy w Polsce i przyciąganie nowych przedsiębiorców. Bo kiedy kryzys minie, nie chcemy zaczynać od zera i ponad dziesięcioprocentowego bezrobocia jak 9 lat temu” - napisał na Facebooku premier Mateusz Morawiecki.

Polska w czołówce

Od kilku miesięcy Polska utrzymuje się w czołówce europejskich krajów z najniższym bezrobociem. We wrześniu utrzymała wynik, wyliczany według metodologii Eurostatu. Z kolei w Czechach, które są liderem rankingu, bezrobocie spada. W sierpniu, według Eurostatu, wyniosło 2,4 proc. We wrześniu już 2,2 proc.

W najgorszej sytuacji jest obecnie Hiszpania. Jak podaje europejska agencja, stopa bezrobocia wynosi tam 12,7 proc. Wysokie bezrobocie notują też Włochy - 7,9 proc., oraz Francja i Szwecja - 7,1 proc.

Dane GUS

Nieco inne dane o bezrobociu opublikował niedawno Główny Urząd Statystyczny. Według ostatnich publikacji urzędu stopa bezrobocia rejestrowanego we wrześniu 2022 r. wyniosła 5,1 proc. i była niższa niż w sierpniu 2022 r.

Z danych przedstawionych przez Urząd wynika, że liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w poprzednim miesiącu 801,7 tys. wobec 806,9 tys. osób w sierpniu.

Czytaj też:

Joanna Tyrowicz: Nie będzie w Polsce dwucyfrowego bezrobociaCzytaj też:

Prezes Unibep dla Wprost: Jesteśmy gotowi budować w każdym regionie Ukrainy, ale są dwa warunki