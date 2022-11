Złoty słabnie. RPP zaszkodziła walucie

Wczoraj, po rekordowo długich obradach, Rada Polityki Pieniężnej poinformowała o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Stopa referencyjna nadal wynosi 6,75 proc., choć większość analityków spodziewała się wzrostu o 25 pkt bazowych.

Efekt tej decyzji widać na rynku walut. W czwartek kurs euro wobec złotego zaczął rosnąć. Po godz. 10.00 wynosił już 4,7232 zł. Od początku tygodnia średni kurs euro urósł już o 6 groszypo tym, jak w ubiegły piątek znalazł się najniżej od sierpnia.

Zaczyna się zatem potwierdzać scenariusz, który w niedawnej rozmowie z Wprost przewidział prof Marian Noga, były członek Rady Polityki Pieniężnej.

– Złoty osłabi się co najmniej o 30 groszy w stosunku do wszystkich walut – powiedział Noga, przewidując dzień przed posiedzeniem RPP, co się stanie, jeśli Rada nie podniesie stóp.

Projekcja inflacji

W czwartek o godz. 15.00 rozpocznie się konferencja prasowa prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego, który będzie tłumaczył, czym RPP kierowała się,podejmując taką decyzję.

Podczas środowego posiedzenia Rada Polityki Pieniężnej członkowie RPP zapoznali się z najnowszą projekcją inflacji. Na razie nie została ona podana do wiadomości publicznej, według zapowiedzi NBP, ma się pojawić na stronie internetowej banku centralnego w poniedziałek, o godz. 13. Godzinę później NBP zaprezentuję ją dziennikarzom i analitykom.

- Wrześniowe dane już pokazały rozlewanie się inflacji na gospodarkę, więc pytanie, co dalej? Jak rozumiem, projekcja inflacji została pokazana Radzie, stąd wniosek, że nie pojawia się w niej nic nowego, w stosunku do tej, którą znamy. Stąd też wniosek, że większość członków rady na razie nie spodziewa się gwałtownego wzrostu inflacji – mówi w rozmowie z Wprost ekonomista Marek Zuber.

