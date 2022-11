Zużyte sandały Steve'a Jobsa sprzedane za ponad 200 tys. USD

Para znoszonych sandałów Birkenstock, które Steve Jobs nosił w czasie, gdy założył Apple w swoim garażu, została sprzedana na aukcji za 218 750 USD. Dom aukcyjny pierwotnie szacował, że brązowe zamszowe sandały zostaną sprzedane za 60 000 do 80 000 dolarów. Jobs nosił je w latach 70. i 80., gdy w swoim garażu w kalifornijskim Los Altos zakładał Apple, razem se Steve’em Wozniakiem.

„Sandały były częścią jego prostej strony. Były jego mundurem. Wspaniałą rzeczą w mundurze jest to, że nie musisz się martwić, w co się ubrać rano. Nigdy nie zrobiłby ani nie kupił niczego tylko po to, by wyróżnić się na tle innych. Był po prostu przekonany o inteligencji i praktyczności projektu oraz komforcie jego noszenia. A w Birkenstocks nie czuł się biznesmenem, więc miał wolność kreatywnego myślenia” – powiedziała była partnerka Jobsa Chrisann Brennan, w wywiadzie dla Julien's Auctions.

Kultowe sandały

Według domu aukcyjnego Jobs był „zafascynowany” pomysłowością i praktycznością sandałów Birkenstock. Zadzwonił do Margot Fraser, która sprowadziła markę do Stanów Zjednoczonych, kiedy po raz pierwszy przymierzył buty. Fraser powiedział, że Jobs „był zainteresowany tym, skąd pochodzi forma. Chciał wiedzieć wszystko o materiałach, a także interesował się stroną techniczną”.

Sandały z tokenem NFT

Sandały są dobrze używane, a wkładka zachowuje odcisk stopy Jobsa. Mimo to są nienaruszone. Do kompletu dołączono twarde etui do przechowywania i transportu ochronnego.

Julien's nie ujawnił, kto kupił sandały na aukcji 13 listopada. The Birkenstocks są również wyposażone w NFT – nie zamienny token – czyli cyfrową reprezentację sandałów 360°. Jak wyjaśnia dom aukcyjny, NFT to unikalna i niewymienna jednostka danych przechowywana w łańcuchu bloków. Kupujący jest jedynym właścicielem NFT.

